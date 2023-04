„Dolomiten“-Sonderheft: Meine Gesundheit

Die Geburt eines Kindes ist einer der eindrücklichsten Momente im Leben von Eltern. Im Laufe des 20. Jahrhunderts rutschte dieser eigentlich sehr natürliche Vorgang immer mehr in den medizinischen Bereich. Das hatte nicht nur positive Folgen. Erst Ende der 1970er-Jahre entstand der Begriff „Sanfte Geburt“ und mit ihm der Ruf nach mehr Natürlichkeit und Respekt vor Müttern, Neugeborenen und auch Vätern. Doch was genau ist unter einer sanften Geburt zu verstehen? Welche Rolle nehmen Ärztinnen und Hebammen dabei ein? Und wird die sanfte Geburt auch in Südtirol praktiziert?Antworten auf diese Fragen gibt die neue Ausgabe von „Meine Gesundheit“. Die Sonderbeilage ist am 8. April dem Tagblatt „Dolomiten“ beigelegt. Das Thema Geburt wird mit Beiträgen zum Stillen, zur Beikost, zur Unfruchtbarkeit bei Männern und zum Kinderwunsch ergänzt.Auch die Zähne sind ein Schwerpunkt im Sonderheft. Es geht zum einen darum, dass chronische Zahnfleischentzündungen Auslöser von verschiedenen Krankheiten sein können. Und die unsichtbare Zahnspange wird vorgestellt.Leserinnen und Leser erfahren in „Meine Gesundheit“ zudem, warum das Gewicht des Menschen nicht immer ausschlaggebend für die Gesundheit ist, und warum ein Weniger bei ästhetischen Behandlungen im Gesicht oft ein Mehr bedeutet. Wie Rückenschmerzen gut behandelt werden können und was es eigentlich mit dem EKG auf sich hat, auch darauf gibt es Antworten. Weitere Themen betreffen die Ernährung. Hier geht es um Dinkel, Spargel und Löwenzahn.