Eichhörnchen bunkert über 80 Kilogramm Nüsse unter Truck-Motorhaube

Als Bill Fischer nach einer 4-tägigen Arbeitsreise zu seinem Heimatort North Dakota zurückkehrte und seinen Wagen kontrollierte, konnte er seinen Augen nicht trauen. Unter der Motorhaube seines Pick-Ups befanden sich rund 83 Kilogramm Walnüsse. Der 54-Jährige hatte es zwar bereits erlebt, dass Nagetiere Vorräte in seinem Motorraum hinterlassen, jedoch nicht in solchen Ausmaßen.Es stellte sich heraus, dass einige rote Eichhörnchen die flinken Übeltäter waren. Weil der Herbst eingetroffen und es draußen kühler geworden war, haben die kleinen Tierchen im Truck die optimale Speisekammer für ihre Vorräte gefunden.Fischer will die Walnüsse, die er inzwischen aus der Motorhaube entfernt hat, nun über Facebook verkaufen, schreibt der 54-jährige Amerikaner.

stol