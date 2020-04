Ein „Spatz“ feiert Geburtstag: Norbert Rier wird 60

Als Sänger und Frontmann der Kastelruther Spatzen ist Norbert Rier seit Jahrzehnten das Gesicht der Band. 2007 erhielt er das Verdienstkreuz des Bundeslandes Tirol.An diesem Dienstag, 14. April, feiert Rier seinen 60. Geburtstag. STOL hat den Kastelruther Spatz telefonisch erreicht. „Eigentlich wäre eine große Feier mit Freunden und Bekannten geplant gewesen. Das hat sich aufgrund der Coronavirus-Krise natürlich fürs Erste erledigt. Aber es wird sicher ein anderes Mal wieder eine große schöne Feier geben“, erklärt Rier.Derzeit sind auch die „Spatzen“ von der Coronavirus-Krise betroffen. Die Konzerte der „Feuervogel Flieg“-Tour, wo die Band unter anderem in mehreren Städten in Deutschland zu Gast gewesen wäre, mussten vorerst abgesagt bzw. verschoben werden.Langweilig werde es Rier aber nicht. „Daheim auf dem Hof und den Feldern gibt es immer etwas zu tun“, betont er. In Kastelruth betreibt der Sänger unter anderem eine Haflingerzucht. Dort genießt er momentan die Ruhe und Idylle.Im Oktober 2017 hatte sich der „Ober-Spatz“ einer Herzoperation unterziehen müssen und trat zwischenzeitlich etwas kürzer. Mittlerweile gehe es dem Kastelruther aber wieder gut.Am Dienstag konnte er zahlreiche Glückwünsche entgegen nehmen. So gratulierten etwa die Kastelruther Spatzen ihrem Sänger im sozialen Netzwerk Facebook.Auch im Spatzen Laden in Kastelruth wird auf den Geburtstag von Norbert Rier hingewiesen.

