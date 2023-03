Ein Wochenende voller Kunst und Spiele

Ein Hauch von Kunst und Musik am Waltherplatz

„Spiele ohne Grenzen“ auf dem CONI Sportplatz

4 Tage voller Spannung für die Teilnehmer des Schülerfestivals: Am vergangenen Donnerstag wurden die Kurzfilme gezeigt, während am Freitag das Quizspiel an der Reihe war, das das ITE Battisti mit dem Team bestehend aus Matteo Casol, Nicolò Trevenzuolo und Asia Tabata Ruggiero am Ende eines spannenden Abends gewann. Im Laufe des Abends fanden 3 Spiele statt: Ein Multiple-Choice-Quiz, ein Zeichenwettbewerb im Stil von „Pictionary“ und schließlich ein Musikwettbewerb, bei dem die Teilnehmer einen Song erraten mussten, nachdem sie ihn nur wenige Sekunden lang anhören durften.Bei diesem letzten Spiel verwandelte sich der Rosenbachsaal in Oberau-Haslach in ein wahres Karaoke, bei dem das gesamte Publikum die von den Schulen erratenen Lieder lauthals mitsang.Am Samstag wurde das Festival ins Freie verlegt: Mehr als 140 Schüler der Südtiroler Oberschulen sowie zahlreiche Schaulustige und Passanten bevölkerten den Waltherplatz und brachten einen Hauch von Kunst und Musik in das Wohnzimmer der Stadt.„Der Tag auf dem Waltherplatz ist einer der aufregendsten Momente der gesamten Veranstaltung“, kommentiert Davide Mariotti, Präsident des Artist Clubs. „Indem wir das Festival mitten ins Stadtzentrum bringen, können wir den Geist dieses Events mit der Stadt und ihren Bewohnern teilen. Die Begeisterung und Leidenschaft der teilnehmenden Jugendlichen ist ansteckend und alle Zuschauer freuen sich über diesen Moment des Feierns“.Im Schatten der Festzelten traten mehr als 80 Schülerinnen und Schüler in den Kategorien Zeichnen, Comics, Kreatives Schreiben, Malen und Fotografie gegeneinander an, und zwar live über einen Zeitraum von sechs Stunden und zu einem Thema, das nur zu diesem Zeitpunkt bekannt gegeben wurde: „Springen ins Dunkle“.Die Bands, die an der Kategorie „Cover“ teilnahmen, wechselten sich auf der Bühne ab. Jede Band hatte 20 Minuten Zeit, um das Publikum auf dem Platz mit Coversongs verschiedener Künstler zu begeistern, von The Police bis Mina über Måneskin. Es war ein großartiger Moment der Musik und des Feierns, an dem Hunderte von Menschen unterschiedlichen Alters mitmachten, die zu „Dieci ragazze“ von Battisti (gespielt von der talentierten Band des IISS Galilei) tanzten und von dem Klavier- und Gesangsduo Martina und Cristian Rosaci, Geschwister vom ITE Falcone e Borsellino in Brixen, begeistert waren. Großer Enthusiasmus des Publikums auch für 'Se telefonando' vom Liceo Carducci.Am Sonntag fanden auf dem CONI Sportplatz in Oberau-Haslach die traditionellen „Spiele ohne Grenzen“ statt, bei denen mehr als 130 Jugendliche neun verschiedener Schulen um den ersten Platz wetteiferten. Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Gerissenheit der Studenten wurden in sechs lustigen und spannenden Spielen getestet.Neben den mittlerweile bekannten Festival-Klassikern wie „Tauziehen“ und „Spongebob“ mit seinen wassergetränkten Schwämmen hatten sich die Mitglieder des Artist Clubs für dieses Jahr einige Neuerungen einfallen lassen, wie das Ausscheidungsspiel „Battle Royale“ und ein „Weit-Frisbee“, bei dem es darum ging, eine Frisbee so weit wie möglich zu werfen (und zu fangen). Auch bei diesen Spielen wurde von den Tribünen aus kräftig angefeuert, was auch dem Enthusiasmus der Cheerleader-Teams zu verdanken war, die das Publikum mit ihren Sprüngen und Choreographien motivierten.„Diese Tage erinnern uns daran, wie das Festival wirklich jeden einbeziehen kann: Jeder kann mit seiner Leidenschaften und Fähigkeiten dazu beitragen, seiner Schule Punkte zu verschaffen und ihr zu helfen, in der Gesamtrangliste aufzusteigen“, kommentierte Mariotti. „Jetzt geht der Wettbewerb in die Endphase: nächste Woche sind die klassischen Abende an der Reihe, die Hunderte von Schülerinnen und Schülern auf die Bühne des bereits ausverkauften Theater Cristallo bringen werden“.