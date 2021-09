Energiegeladene Radius-Ausgabe

Radius „Energie & Umwelt“: Der Klimawandel als globale Herausforderung beeinflusst immer mehr die aktuellen Themen der Gesellschaft: Nicht nur die vordergründigen Begriffe wie Elektro-Mobilität samt der immer aktueller werdenden Wasserstoff-Technologie, Produktionsprozesse auf allen Ebenen von Lebensmittel bis zu den Autozulieferern, die gesamte Wärme- und Kältetechnik, die Abfallbewirtschaftung, bis hin zu vermeintlichen Kleinigkeiten wie die Regenwasser-Nutzung.Südtirol ist dank dem NOI Techpark gut aufgestellt, wenn es um Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen geht. Die Uni Bozen, die EURAC, das Fraunhofer Institut, das Forschungszentrum Laimburg, die KlimaHaus-Agentur und bekannte Firmen wie Leitner, Würth samt den zahlreichen Start-ups unter einem Dach, hat sich bisher als Erfolgsmodell erwiesen. Die Zusammenarbeit der genannten Institutionen mit den Unternehmen hat sich, dank dem NOI Techpark, auch erheblich verbessert. Weitere Themen sind: Der KlimaHaus Award 2021, Holzfeuerungsanlagen, die Automotive Südtirol, die Wasserstofftechnologie u.v.m.Lesen Sie mehr ab Donnerstag,16. September, in der aktuellen Radius Ausgabe „Energie & Umwelt“ als Dolomiten-Beilage am Kiosk und an ausgewählte Adressen im Postversand.

