Erster ornithologische Jahresbericht für Südtirol erschienen

Ein seltener Anblick: Der Ziegenmelker fliegt in der Nacht und ruht sich bei Tag aus, es ist jedoch äußerst schwierig, ihn zu entdecken. - Foto: © Simon Comploi

Ein Exemplar dieser bunten, wunderschönen Vogelart, der Blauracke (ghiandaia marina), hielt sich 3 Tage lang vom 15. bis zum 17. Juli 2021 am Bozner Flughafen auf. - Foto: © Stephan Kusstatscher

Dieses prächtige Steppenweihe-Männchen (albanella pallida) flog am 1. April 2021 über den Jaufenpass. - Foto: © Arnold Rinner