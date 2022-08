Familie kommt nicht aus der Mode: Gespräch mit Manuela Unterthiner

Auch in diesen Wochen ist ihr Terminkalender sehr dicht. Dennoch findet die engagierte Theologin aus Brixen zwischen Trauergesprächen, Beerdigungen und Urnenbeisetzungen, Zeit für das KFS-Sommergespräch.Sehr gut. Es ist ein zeitintensives Amt, aber eine große Bereicherung. Ich durfte in diesem Jahr ganz wunderbare Menschen kennenlernen und habe viele gute Momente erlebt.Das ist ganz unterschiedlich. Ich bekomme oft Anfragen zu Texten und Gestaltungselementen für Hl. Messen und kirchliche Feiern, ich wurde aber auch in meiner Eigenschaft als systemische Beraterin zu Lebensthemen und in Konfliktsituationen um Hilfe gefragt.In erster Linie schöpfe ich Kraft aus meinem Glauben. Mein Gottesbild ist das eines liebenden Vaters, der uns vor allem in schwierigen Situationen beisteht und uns gerade dann nicht allein lässt. Die Botschaft des ewigen Lebens ist für mich zentral und ich bin überzeugt davon, dass genau sie den Menschen Hoffnung und Zuversicht geben kann. Da ich mich im Laufe meines Lebens viel und oft mit dem Tod beschäftigt habe, trete ich auch der Trauer ohne Berührungsängste entgegen. Dadurch, dass ich mich empathisch auf trauernde Menschen einlassen kann, finde ich einen guten Zugang zur jeweiligen Situation.Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Toleranz.Indem man versucht, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Indem man sich in Toleranz und Akzeptanz übt und anerkennt, dass Menschen eben ganz verschieden sind und ihr Leben auch ganz verschieden gestalten. Solange jemand weder sich selbst noch anderen schadet, kann und sollte das Anderssein durchaus respektiert werden.Oh ja! Meine Ehe ist kinderlos geblieben, dafür genießen wir umso mehr unsere Neffen und Nichten. Die Kinderlosigkeit habe ich nie als Bürde empfunden - im Gegenteil: Gott hat für mich einen anderen Platz vorgesehen und er hat mir andere Berufungen und Fähigkeiten gegeben. Meine ehrenamtlichen Tätigkeiten, in denen ich aufgehe, wären sonst wahrscheinlich nicht möglich gewesen.Durch authentische Vorbilder, durch konkreten Lebensbezug des Glaubens zum Alltag und durch eine einfache und bildhafte Sprache. Durch viele wertvolle Rituale und Bräuche und vor allem dadurch, dass man versucht, den Glauben als Bereicherung und Mehrwert im Leben zu verstehen. Gott und Religion sind kein Hemmschuh, sondern eine Öffnung hin zur Freiheit.Das Gebet kann eine große Unterstützung sein und hiermit meine ich nicht nur das fromme oder vorformulierte Gebet, sondern auch das Klage- und vor allem das Dankgebet. Lernbar? Ich würde sagen: wage den Versuch, gib nicht gleich auf und schau, was mit dir und deinem Leben passiert.Auch wenn das nicht gerne gehört wird, aber manchmal muss man Kirche und Glauben auch getrennt und differenziert betrachten. Und wenn man mit der Kirche nicht immer einer Meinung ist, dann heißt das noch lange nicht, dass deshalb der Glauben und Gott gleich über den Haufen geworfen werden müssen, oder? Deshalb sage ich: ja, der KFS überlebt das!Das „K“ ist ein Statement, welches besagt, was dem Verband wichtig und wertvoll ist: so steht das „K“ für christlich katholische Werte wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Respekt, Hoffnung, Nächstenliebe und ein gutes Miteinander. Es steht für Tradition und Bräuche, aber auch für Sinn, Orientierung und Halt.Artikel 3 der Statuten des KFS besagt: „Angesprochen werden alle Formen von Familie, insbesondere Eltern und Kinder, Ehepaare, alleinerziehende Männer und Frauen, nichteheliche Lebensgemeinschaften, Getrennte/Geschiedene, Großeltern sowie Senioren und Jugendliche.“ Mit dieser Formulierung wird eigentlich niemand ausgeschlossen.So Gott will, sehe ich mich immer noch beim KFS und in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten aktiv. Der KFS, der sehr bestrebt ist, sich in verschiedenster Hinsicht weiter zu entwickeln und sozusagen up to date sein und zu bleiben, wird mit einer noch größeren Anzahl von Mitgliedern dastehen. Familie kommt nämlich nicht außer Mode, sondern sie wird auch in Zukunft mehr denn je wichtig sein.Familie ist für mich …Fundament und ganz viel Liebe. Sie ist die Vereinigung von Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart.Der KFS ist für mich …ein ungemein wichtiger Verband, indem ich mich sehr wohl fühle.Leben ist für mich …das schönste gottgegebene Geschenk.