Feierlaune trotz gleichbleibender Probleme

Auch 2 Jahre Pandemie haben nichts an den Themen geändert, mit denen sich die Vinschger Jägerschaft herumschlagen muss: Der Druck des Rotwildbestandes ist nach wie vor groß, das Freizeitverhalten wird immer mehr zum Problem für das Wild und das Verständnis für die Jagd nimmt auch in unserem Land ab. + von Burgi Pardatscher Abart

Bezirksjägermeister Günther Hohenegger (am Rednerpult) präsentierte den Vinschger Jägern und Jägerinnen die Zahlen zur Jagdsaison 2021. no - Foto: © no