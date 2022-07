Feuerwehr-„Olympiade“: Gruppe Labers 1 holt Gold

Nach der Jugendfeuerwehr Afing holte sich nun auch die erste aktive Bewerbsgruppe bei der Feuerwehr-„Olympiade“ in Slowenien Gold: Die Gruppe Labers 1 begeisterte am Freitag mit einem Topergebnis und landete damit bei den A-Gruppen auf Platz 9, was Gold bedeutet.