Die „graue Eminenz“ unter den Gemüsesorten steht häufig zu Unrecht im Verdacht, dick zu machen. „Höchste Zeit also für ein paar Kartoffelfakten“, erklärt Dr. Christian Thuile, „denn diese Knolle hatte schon Superfood-Status, lange bevor Chiasamen, Gojibeeren & Co. in Mode gekommen sind.“