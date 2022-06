Frauen-Power am Berg Frauen-Power am Berg

Unter dem Motto „Ladies on tour“ hat der AVS Montan ein Wochenende am Berg nur für Frauen organisiert. Eine buntgemischte Gruppe von 18 Frauen freuten sich über ein einzigartiges Bergerlebnis in den Grödner und Gadertaler Dolomiten im Naturpark Puez Geisler. + von Wolfgang Jochberger