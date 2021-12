Großer beruflicher Druck, eine komplizierte familiäre Situation, hohe Erwartungen des Umfeldes, das Funktionieren-Müssen. ständige Herausforderungen, denen man nur noch hinterherläuft und denen man nie gerecht wird – Situationen wie diese führen in unserer überhektischen Leistungsgesellschaft über kurz oder lang in den Burn-out. Was sind Anzeichen?