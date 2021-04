Prof. Gänsbacher ist zuversichtlich: „Der Weg ist nicht mehr lang“

Oft genug war der Sarner Immunologe Prof. Bernd Gänsbacher in den vergangenen Monaten die warnende Stimme in der Wüste. Jetzt sieht er auch für Südtirol etwas Licht am Ende des Corona-Tunnels – die Zeit, in der wir uns wieder frei bewegen und die Wirtschaft arbeiten kann.