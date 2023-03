„Glückskleider“ der Oscars: Diese Farben und Marken erhöhen die Gewinnchancen

Schwarzes Outfit erhöht Gewinnchancen um 32 Prozent

Cher sorgte 1988 bei den Oscars mit ihrem freizügigen schwarzen Kleid für Aufregung.

7 Prozent der Preisträger eingekleidet: Die „Glückskleider“ sind von Armani und Valentino

Laura Dern trägt 2020 Armani.

René Zellweger in Armani Privé.

2005 entschied sich Cate Blanchett für Valentino.

Am 12. März werden die Oscars vergeben. Die Woche davor bringt für die Stars und Diven hektische Tage mit sich. Die letzten Termine mit den Stylisten werden wahrgenommen, um dem Look für den roten Teppich den letzten Schliff zu geben. Denn eine neue Analyse zeigt, wie groß der Einfluss von Farbe und Marke des gewählten Kleides auf die Gewinnchancen bei den Oscars sein kann.Für die Nominierten der begehrtesten Auszeichnungen Hollywoods steht besonders viel auf dem Spiel. Aus diesem Grund haben die Stoffexperten von Dalston Mill Fabrics jedes von den Gewinnern der Darstellerpreise getragene Outfit analysiert, um Übereinstimmungen zwischen der gewählten Farbe und dem Designer und den Chancen auf den Gewinn der begehrten Oscar-Statuette festzustellen.Die Untersuchung ergab, dass Schwarz die „Glücksfarbe “ ist und die Gewinnchancen in den Kategorien „Beste Schauspielerin“ und „Beste Nebendarstellerin“ um 32 Prozent erhöht. 2 ikonische Beispiele sind etwa Cher im Jahr 1988 und Frances McDormand im Jahr 2021, in Roben von Bob Mackie beziehungsweise Valentino.Nach Schwarz ist Gold die beliebteste Farbe, so die Studie, die Emma Stone 2017 in Givenchy für La La Land zitiert: 13 Prozent der Gewinner trugen die Farbe am Abend der Preisverleihung. Weiß (12 Prozent, darunter Audrey Hepburns weißes Givenchy-Kleid aus dem Jahr 1954, das sie in Roman Holiday trug und das die Schauspielerin als ihr „Glückskleid“ bezeichnete), Hellblau (11 Prozent) und Grün (9 Prozent) folgen als Glücksfarben.Valentino und Armani waren die „glücksbringendsten“ Modehäuser auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung: 7 Prozent der Preisträger wurden von den beiden Häusern eingekleidet, um den Preis entgegenzunehmen, verglichen mit jeweils 3 Prozent für Yves Saint Laurent, Chanel, Christian Dior und Gucci.Für Armani war 2020 das Jahr des Durchbruchs: Der Mailänder Designer hatte sowohl Renée Zellweger, beste Schauspielerin für Judy, als auch Laura Dern, beste Nebendarstellerin für Marriage Story, eingekleidet.Das Modelabel Piazza Mignanelli wiederum kann auf 2 Oscar-Statuetten von McDormand und den ersten Oscar von Cate Blanchett verweisen, die dieses Jahr für Tar nominiert ist und 2005 ein goldgelbes, schulterfreies Kleid von Valentino wählte, als sie die Oscar-Statuette für Aviator entgegennahm.Das jüngste Beispiel ist Ariana DeBose, die im letzten Jahr als beste Nebendarstellerin für West Side Story nominiert war: Sie nahm den Preis in einem roten Valentino entgegen.