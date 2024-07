Gold für Antholz-Mittertaler, Bronze für Wipptaler Mädels

Damit sicherten sich die Wipptaler Mädchen (Mitglieder der Wehren Mauls, Sterzing, Mareit und Telfes) Bronze-Status. Bei der Schlussfeier am Samstag in Borgo Valsugana war auch Landesfeuerwehrpräsident Wolfram Gapp dabei. „Einfach super!“: So kommentierte er die Leistungen der Südtiroler. „Wir sind mehr als zufrieden. Ich gratuliere den Gruppen zum Erreichten“, sagte Gapp.Während bei den Wettkämpfen am Donnerstag die Bürgermeister Peter Volgger (Sterzing), Verena Überegger (Freienfeld) und Thomas Schuster (Rasen-Antholz) die Gruppen anfeuerten, ließ sich die Landespolitik während der gesamten Olympiade (eine Woche) nie blicken. Das kam nicht gut an.STOL war am Donnerstag mit einem Kamerateam bei den Wettkämpfen vor Ort, als die genauen Ränge noch nicht feststanden (siehe Video).