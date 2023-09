Gratis Pizza als Vorteil für „Dolomiten“-Abonnenten

So funktioniert die Einlösung

Ein „Dolomiten“-Abonnement lohnt sich nicht nur wegen der täglichen Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf, sondern bietet automatisch Zugang zu den „Dolomiten“-Vorteilen, dem Kundenbindungsprogramm des Tagblattes der Südtiroler. Dabei erhalten Abonnenten Rabatte und Sonderkonditionen bei mehr als 100 Partnerbetrieben in und rund um Südtirol.Am heutigen Freitag startet die Aktion „VORTEIL PIZZA“, die in den letzten Jahren immer beliebter wurde und von den Abonnenten besonders geschätzt wird. Die 12 teilnehmenden Pizzerien schenken den Abonnenten im Aktionszeitraum vom 29. September bis 29. Oktober 2023, einmalig die 2. günstigere Pizza gratis.Wählen Sie zunächst die für Sie passende Pizzeria, schneiden Sie den entsprechenden Gutschein aus der Beilage aus und füllen ihn mit Ihrer Abonummer aus. Diese finden Sie auf Ihrer „Dolomiten“-Vorteilskarte oder unter dem Adressblock auf Ihrer „Dolomiten“-Ausgabe. Zeigen Sie in der Pizzeria vor Bezahlung Ihre „Dolomiten“-Vorteilskarte vor und geben Sie den jeweiligen ausgefüllten Gutschein ab.Alternativ und viel einfacher ist die Einlösung der „Dolomiten“-Vorteile über die „Dolomiten“-App. Nach einmaliger Registrierung durch Eingabe der Abonummer und der persönlichen Daten erhalten Abonnenten jederzeit direkt über das Smartphone Zugriff auf alle aktuell verfügbaren Vorteile – also Rabattgutscheine. Zum Einlösen reicht es den gewünschten Vorteil auszuwählen und die Einlösung mit einem Klick zu bestätigen. Der eingelöste Gutschein scheint anschließend am Bildschirm Ihres Smartphones mit Zeitpunkt und Datum auf. Diese zeigen Sie der Pizzeria vor der Bezahlung und erhalten dann den entsprechenden Rabatt. Pro Abonummer kann nur ein Gutschein pro Pizzeria eingelöst werden.Nutzen Sie die Chance und genießen Sie eine leckere Pizza oder einen unserer anderen Vorteile, damit es sich noch mehr lohnt Abonnent zu sein.