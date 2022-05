Gute Stimmung beim Dankesfest der Jungschar

Die Gruppenleiter tanzten zur Musik von Rooftop und DJ Smiley. - Foto: © Katholische Jungschar

Die Ehrenamtlichen aus dem Sarntal und alle anderen ließen sich den XXL-Kaiserschmarrn schmecken. - Foto: © Katholische Jungschar

Die Gruppenleiter aus Welsberg bei der Fotoecke, die für Spaß und lustige Erinnerungen sorgte. - Foto: © Katholische Jungschar

Alle 2 Jahre findet das Dankesfest für Gruppenleiter der Katholischen Jungschar Südtirols statt. Mit diesem Fest möchte sich die Jungschar bei allen Ehrenamtlichen für ihre Tätigkeit gebührend bedanken. Um die 2000 Gruppenleiter sind in über 300 Ortsgruppen in Südtirol aktiv und betreuen dort über 9000 Jungscharkinder und Ministranten.Der Jungschar-Vorsitzende Philipp Donat unterstreicht die wertvolle Tätigkeit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen: „Unsere Ehrenamtlichen leisten vor Ort Großartiges! Sie organisieren regelmäßige Gruppenstunden, Proben fürs Ministrieren, Zelt- und Hüttenlager und andere Aktionen. Sie begleiten und unterstützen die Kinder in ihrem Kindsein und in ihrem Glauben. Für all das können wir uns nicht oft genug bedanken. Es freut uns sehr, dass so viele zum Dankesfest gekommen sind, um mit uns ihren Einsatz zu feiern.“Vom Eintrudeln der Gäste bis in die späte Nacht herrschte beim Dankesfest gute Stimmung. Die Gruppenleiter ließen sich das leckere Essen schmecken und tanzten zur Musik von der Band Rooftop. Später ging es dann im Partykeller mit DJ Smiley weiter. Eine Projektgruppe der Jungschar ließ sich auch sonst noch einiges einfallen, wie zum Beispiel eine Cocktailecke, eine Fotoecke mit Accessoires sowie Feuerschalen und Sitzecken zum Entspannen.Die Anwesenden feierten gemeinsam auch eine Besinnung zum Thema Nächstenliebe. „Wenn wir uns für andere Menschen einsetzen und Gutes tun, dann schenken wir ihnen einen Funken Glück. Wir schenken unser Funkeln weiter“, so Katharina Baldauf bei der Besinnung, die sie gestaltete.Donat blickt mit Freude auf das Dankesfest zurück: „Es war wirklich ein sehr schöner Abend mit einer super Stimmung in einer tollen Location. Die Gruppenleiter ließen sich feiern und feierten die Gemeinschaft, die wir bei der Jungschar haben. Ich möchte mich bei allen bedanken, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, vor allem der Projektgruppe und allen Helferinnen und Helfern.“ Ein Dank gilt auch der Stiftung Südtiroler Sparkasse sowie dem Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen für die finanzielle Unterstützung.