Halbe Portion „Keschtn“ löst Welle der Solidarität aus – Benefizfest morgen

An Speis, Trank und Musik wird es nicht fehlen. Sogar ein Kunstwerk von Monika Spiess wird für die gute Sache an den Mann oder an die Frau gebracht bzw. versteigert.Auch die Gemeindeverwaltung unter Bürgermeister Harald Stauder steht hinter dem „Keschtn“-Fest. Die Trägerschaft haben die bäuerlichen Organisationen übernommen.Wie kam Laimer dazu, eine Initiative für einen guten Zweck ins Leben zu rufen? „Im Oktober hatte ich eine Begegnung, die mich sehr nachdenklich gemacht hat“, sagt der Burgstaller Kastanien-Bauer Hans Laimer, der in Lana gebratene Kastanien verkauft. Ein älterer Mann habe ihn gefragt, ob er für 2 Euro Kastanien haben könnte, das nächste Mal werde er dann eine ganze Portion nehmen.„Ich sah es ihm an, dass er nicht für 2 Euro Kastanien wollte, weil er keinen Hunger hatte, sondern weil er sich eine ganze Portion nicht leisten konnte.“ Dieses zum Nachdenken anregende Ereignis und die Idee des „Keschtn“-Hans, zugunsten von Menschen in Not Kastanien zu braten, hat in den sozialen Medien eine Welle der Solidarität ausgelöst.Vereine, Verbände und Privatpersonen haben Laimer ihre Unterstützung angeboten, sodass nun nicht nur ein Benefiz-Kastanienbraten organisiert wird, sondern ein „Keschtn“-Fest.