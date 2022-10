Hard Rock aus Nals: Mit fetten Riffs auf dünnem Eis

Die Geschichte der Band lässt sich in 2 Abschnitte unterteilen: in eine erste Phase von 2015 bis 2018 und in eine zweite ab 2021. Von 2018 bis 2021 bestand die Band nicht. Die Konstanten bei Lost Obsession sind die beiden Bandmitglieder Alex Weger und Matthias Federer sowie das Genre, in dem sie sich bewegen: Hard Rock nämlich.Seit der Neugründung haben sich Alex und Matthias mit Patrick Tappeiner (Gitarre), Fabian Tappeiner (Gitarre) und Thiago Accarino (Schlagzeug) gleich 3 Mitglieder hinzugeholt. Die 5 Musiker sind zwischen 24 und 30 Jahre alt und haben Nals zum Nabel ihres musikalischen Schaffens erkoren.Die Band hat eine ausgesprochene Leidenschaft für den Hard-Rock-Sound von früher: „Led Zeppelin, Deep Purple und andere große Band der 1970er- und 1980er-Jahre haben uns sehr geprägt“, sagen sie. „Aber auch Einflüsse von Blues-Rock-Musikern wie Stevie Ray Vaughan lassen sich in unserem Sound wiederfinden.“Diese Mischung zeichne Lost Obsession aus. Die Bandmitglieder legen übrigens besonders Wert darauf, alle Songs gemeinsam zu schreiben: „Dass sich auch wirklich jedes Mitglied damit identifizieren kann.“Den ersten Song in neuer Formation, „Free man“, veröffentlichten sie vor gut einem halben Jahr. Kurze Zeit später folgte Single Nr. 2 „Goodbye“. Nun legen sie mit „You Gotta Do It On Your Own“ nach hören. Darin erzählen sie von ihren Exzessen im Jugendalter: „Das Lied drückt viel Wut, aber auch ein starkes Gefühl von Freude und Wahnsinn aus. Es zielt darauf ab, diese Emotionen zu vermitteln, die in einer sehr wichtigen Lebensphase wie der Pubertät intensiv erlebt werden“, erklären die Bandmitglieder. „Wenn wir an die Momente dieser Zeit zurückdenken, erkennen wir, wie dünn das Eis war, auf dem wir uns bewegten.“Jeden Freitag und Samstag im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“.