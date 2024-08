Herr Perkmann, war Ihr Lauf zum Becherhaus Weltrekord?

Hannes Perkmann beim Ziellauf auf der Stettiner Hütte beim Stettiner-Cup im vergangenen Jahr.

Hannes Perkmann: Eine Stunde und 47 Minuten.Perkmann: Von Weltrekord zu sprechen, ist diesem Zusammenhang nicht ganz richtig, aber ich glaube schon, dass es die beste Zeit ist, die jemals gemessen worden ist. Ich kann das aber nicht sicher sagen, weil es kein Wettkampf ist und jeder Läufer seine Zeit selbst stoppt. Ich wüsste aber sonst niemanden, der schneller war.Perkmann: Bei einem Benefizlauf von Sarnthein auf die Sarner Scharte habe ich eine meiner größten Leistungen erbracht. Ich habe die Strecke, hin und zurück, in einer Stunde und 32 Minuten zurückgelegt.Perkmann: Normalerweise trainiere ich jeden Tag rund eineinhalb Stunden. Phasenweise sogar zweimal täglich. Natürlich gibt es dazwischen auch Tage, wo ich eine Pause einlege – das ist auch wichtig.Perkmann: Ich arbeite in Teilzeit als Verkäufer beim Sportler-Alpin-Geschäft in Bozen. Deswegen bleibt mir schon Zeit zum Trainieren. Am Wochenende gehen sich auch längere Trainings aus.Perkmann: Das gesundheitliche Risiko ist sicher nicht höher als bei anderen Leistungssportarten. Im Leistungssport bewegt man sich auf einem Grat, wo das Risiko dazugehört. Ich betreibe den Sport , weil es für mich nichts Schöneres gibt, als bei uns in der Natur, in den Bergen zu sein. Darüber hinaus kann ich durch den Sport meine Grenzen ausloten und mich selbst spüren.Perkmann: Momentan kämpfe ich mit einer Knieverletzung. Mein Ziel ist es derzeit, wieder fit zu werden. Rennen laufe ich demnächst deswegen keine.