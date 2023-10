Heute ist der Tag der Sternenkinder!

Im April 2022 entstand auf Initiative von Nicole Uibo und Philipp Achammer unter Trägerschaft des Katholischen Familienverbandes (KFS) die Homepage sternenkinder.it. „Als Betroffene war es uns wichtig, dass Thema aus dem Tabu herauszuholen. Oft ist ein verdrängtes, unausgesprochenes Thema, welches einen anderen Platz in unserer Gesellschaft verdient. Wer darüber offen reden will, muss es auch tun können“, so Nicole Uibo und Philipp AchammerDie Homepage soll Informationen, Ratschläge und Anlaufstellen zur Verfügung stellen. „Denn gerade in so einer delikaten Phase, oft des Rückzugs, sucht man Informationen im Internet. Es ist wichtig, dort etwas zu finden, was in diesem Moment dienlich sein kann.“Genauso muss man wissen, wo man, sofern notwendig, sich Hilfe holen kann. „Eine offene Aufarbeitung ist notwendig. Auch ein offenes Umgehen mit ungeborenen Kindern, die genauso Familienmitglieder sind“,erklären die beiden.Sternenkinder haben ihren Platz - in der Mitte der Gesellschaft: „Rückzug oder sogar Scham sind völlig unberechtigt.“