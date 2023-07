Hilft Eiweißbrot beim Abnehmen?

„Technologische Höchstleistung“

Versprechen sind kritisch zu betrachten

Je nach Rezeptur liegt der Proteinanteil von typischen Eiweißbroten bei 20 bis 26 Prozent, der Kohlenhydratanteil bei 4,5 bis 7 Prozent. Der Fettanteil von 10 bis 13 Prozent ist 3 bis 10 Mal so hoch wie in herkömmlichem Brot.Um einen hohen Proteingehalt zu erreichen, werden anstelle von Getreidemehl proteinreiche Zutaten wie Weizen-, Soja-, Erbsen-, Lupinen- oder Ackerbohnenprotein, Sojaschrot oder -mehl, Linsenmehl sowie Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam oder Chiasamen verwendet, teilweise auch tierische Zutaten wie proteinangereichertes Molkenpulver.Aufgrund des höheren Fettanteils liefert Eiweißbrot deutlich mehr Energie (zwischen 230 und 280 Kilokalorien pro 100 Gramm) als herkömmliches Vollkornbrot (rund 200 Kilokalorien pro 100 Gramm). Ähnliches lässt sich über den Verkaufspreis sagen, auch der ist spürbar höher.Dass Eiweißbrot überwiegend pflanzliche Proteine und dank der Nüsse und Samen mehrheitlich Fette mit ungesättigten Fettsäuren enthält, ist als positiv einzustufen. „Häufig werden für seine Herstellung jedoch auch Zusatzstoffe und technische Hilfsmittel eingesetzt“, merkt Silke Raffeiner, die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Südtirol, an.„Diese sind notwendig, um auch ohne Getreidemehl eine brotähnliche Konsistenz sowie gute Backeigenschaften zu erzielen.“ Damit ähnelt Eiweißbrot mehr einer „technologischen Höchstleistung“ als einem naturbelassenen Lebensmittel. Personen mit einer Lebensmittelallergie sollten vor Verzehr immer die Zutatenliste des Brotes studieren oder sich beim Verkaufspersonal über die verwendeten Zutaten informieren, um eine allergische Reaktion auf bestimmte Zutaten zu vermeiden.Vor allem bei der „Schlank im Schlaf“-Diät, soll das Eiweißbrot helfen, so das Versprechen. Bei dieser Diät wird abends auf kohlenhydrathaltige Lebensmittel verzichtet, um die nächtliche Fettverbrennung zu fördern.Versprechen, wonach der Verzehr von Eiweißbrot beim Abnehmen helfe, sind kritisch zu betrachten. Zwar bewirkt der niedrigere Kohlenhydratanteil einen geringeren Blutzuckeranstieg nach dem Essen, und das Sättigungsgefühl hält dank des hohen Proteinanteils länger an. Ob aber eine kohlenhydratarme Kost am Abend tatsächlich während des Schlafens beim Abnehmen hilft, ist wissenschaftlich nicht bewiesen.