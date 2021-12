Hoch hinauf!

Ob es dabei um Landwirtschaftliche Gerätschaften zur Bearbeitung von steilen Bergwiesen, um Materialseilbahnen oder um Bauen im hochalpinen Raum geht, Südtirol mischt in vielen Dingen vorne mit. Das liegt eindeutig an der Alpinen DNA.Das Leben in den Bergen war immer schon hart und die eine oder anderen technische Lösung bzw. Erfindung haben die Arbeit erleichtert. Speziell in der Seilbahn-Wirtschaft, beginnend mit den Materialseilbahnen, haben die Südtiroler seit Ende des 19. Jahrhundert enormes geleistet. Von China über Kohlern bis Tiers, in unserer Titelgeschichte wird die Entwicklung der Seilbahnen aufgezeichnet.Dieses und viele weitere interessante Artikel lesen Sie in der Radius-Ausgabe „Alpine Technologien“, welche heute dem Tagblatt „Dolomiten“ am Kiosk beiliegt.

