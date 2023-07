Innovation trifft Landwirtschaft: Mach mit beim Innovationspreis IM.PULS!

Innovation muss nicht eine neue Erfindung sein

Die Jungbäuerinnen und -bauern in Südtirol sind bekannt für ihre Kreativität und innovativen Ideen, insbesondere wenn es um die nachhaltige Entwicklung und die Steigerung des Mehrwerts ihrer Höfe geht. Dies haben sie bereits in den letzten vier Ausgaben des Innovationspreises IM.PULS bewiesen. Projekte wie die erste in Südtirol zugelassene Schlachtbox aus Gsies, der Anbau von Edelpilzen in Aldein, die Produktion hochwertigen Wagyu-Fleisches auf dem Ritten und der Anbau verschiedener Gemüseraritäten im Sarntal sind nur einige Beispiele für erfolgreiche Ideen von Bäuerinnen und Bauern.Die Südtiroler Bauernjugend möchte den mutigen und innovativen Jungbäuerinnen und Jungbauern mit dem Innovationspreis IM.PULS eine Plattform bieten. „Auf den Höfen in Südtirol werden sicherlich gerade viele Ideen zum Leben erweckt, und genau diese Ideen sind gefragt. IM.PULS bietet den Jungbäuerinnen und -bauern eine großartige Möglichkeit, ihre innovativen Projekte vorzustellen und damit eine moderne und zukunftsfähige Landwirtschaft zu gestalten“, erklärt Anna Knottner, Landesleiterin der SBJ. Nach einer zweijährigen Pause begibt sich die Südtiroler Bauernjugend erneut auf die Suche nach den innovativsten Projekten in Südtirol.Innovation bedeutet nicht zwangsläufig, etwas völlig Neues zu erfinden. Innovation ist ein Prozess, der mit einer Idee beginnt und beispielsweise dazu führt, bestehende Produkte erkennbar zu verbessern, neue Vertriebswege zu ermöglichen oder bewährte Lösungen neu zu definieren.„Die Landwirtschaft ist ein kreatives Feld, das viele Möglichkeiten für innovative Ideen bietet. Deshalb ermutigen wir euch, mutig zu sein und neue Wege zu gehen. Probiert neue Produkte aus, entwickelt innovative Dienstleistungen und verbessert die Prozesse auf eurem Betrieb. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und gestaltet eine zukunftsorientierte Landwirtschaft“, betont Raffael Peer, Landesobmann der SBJ.Am Wettbewerb teilnehmen dürfen Jungbäuerinnen und Jungbauern, sowie Familienmitglieder unter 40 Jahren. Jeder darf nur eine Innovation einreichen, die am Hof umgesetzt worden sein muss.Die Bewerbung läuft bis 7. September. Alle Infos zum Wettbewerb, sowie der Bewerbungsbogen sind auf www.sbj.it/impuls online. Wer kreativ ist, reicht zudem Fotos, ein Video, eine Power-Point Präsentation oder die Innovation selbst mit ein. Dies ist ein Vorteil, denn die Jury entscheidet in der ersten Runde aufgrund dieser Unterlagen, welche fünf Projekte weiterkommen.Der Sieger des Wettbewerbs erhält Einkaufsgutscheine bei der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft im Wert von 3000 Euro. Der Zweitplatzierte kann sich über Gutscheine im Wert von 1500 Euro und der Drittplatzierte über 500 Euro freuen.Die fünfte Auflage des Innovationspreises „IM.PULS“ ist ein Projekt der Südtiroler Bauernjugend und wird unterstützt vom Südtiroler Bauernbund, den Südtiroler Raiffeisenkassen, der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft, der Abteilung für Innovation, Forschung und Universität der Provinz Bozen, der Messe Bozen sowie den Medienpartnern Dolomiten, stol.it, Südtirol 1, Radio Tirol und dem Südtiroler Landwirt.