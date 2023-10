Innovative Kerzenproduktion in Bruneck

Foto: © Gustav Willeit

Der Candle Maker von Harry Thaler ist eine Kerzenziehmaschine, die es schafft, innerhalb kürzester Zeit wohlriechende Bienenwachskerzen zu produzieren. Der Kerzenziehvorgang wird automatisiert und der Zieh- und Trockenvorgang vereint. Dadurch übernimmt die aus 3-D-gedruckten Bestandteilen und gelaserten Holzteilen gebaute Kerzenziehmaschine den kreativen Prozess des Gestaltens. Je nach Drehgeschwindigkeit der Trockenanlage und Länge des Dochtes entstehen so verschiedenförmige Kerzen.Während die Firma Fireservice dafür bekannt ist, alles zu tun, um Feuer fernzuhalten, wurde die Eröffnung des vom Architekten Lukas Mayr geplanten neuen Betriebsgebäudes zum Anlass genommen, eine erste Auflage des Candle Makers zu produzieren und eine limitierte Edition von Kerzen als Symbol für das kontrollierte und friedliche Feuer herzustellen. Die Besucherdes Eröffnungsabends konnten dem Designer und seinem Team bei der Produktion der Kerzen über die Schultern schauen und am Ende des Abends eine Kerze mit nach Hause nehmen.„Der Candle Maker ist ein Projekt, das mir schon seit geraumer Zeit im Kopf herumschwirrte. Leider war es in meinem Alltag als Designer bis jetzt nicht möglich, eine solche Idee zu realisieren. Auch deshalb habe ich mich über die Einladung von BAU und der Firma Fireservice sehr gefreut“, sagt Harry Thaler.Für die Zukunft träumt der Designer davon, den Candle Maker gemeinsam mit seinem Team so weiterzuentwickeln, dass er als Open Source Tool online zur Verfügung gestellt und von jedem zusammengebaut und aktiviert werden kann. Mit Hilfe eines 3-D-Druckers und der wertvollen Expertise des Studio Mitarbeiters Amedeo Bonini, soll diese Weiterentwicklung ermöglicht werden.