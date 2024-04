Ist die Modewelt verrückt geworden? Klebeband für 3700 Euro als Armband

Eine herkömmliche Klebebandrolle kostet im Baumarkt knapp 5 Euro. Sieht sie dem Luxusaccessoire nicht verblüffend ähnlich? - Foto: © Shutterstock / shutterstock

Kann nichts kleben

Spott in den sozialen Medien

Wer hätte das gedacht? Die Klebebandrolle, die viele wahrscheinlich zu Hause irgendwo liegen haben und knapp 5 Euro gekostet hat, könnte im kommenden Winter das Modeaccessoire schlechthin werden – oder zumindest beinahe.Dem Klebeband würde nämlich der Markenname „ Balenciaga “ fehlen, den die Modefirma stolz auf ihrem Klebe- Armband gedruckt hat. Der Wert der Rolle soll damit von 5 auf 3700 Euro steigen, wie einige Medien berichten. Der offizielle Preis des Armbands ist auf der Website von „ Balenciaga “ noch nicht zu finden.Aber es soll noch andere feine Unterschiede geben. Optisch sieht das Luxusarmband einer herkömmlichen Klebebandrolle zum Verwechseln ähnlich. Aber kleben kann man mit dem Modeaccessoire Insidern zufolge nichts. Es bleibt also bis auf den sehr skurrilen Anblick nutzlos.In den sozialen Medien gingen Videos der Armbandvorstellung viral. In den Kommentaren erntete das Modeaccessoire aber viel Spott. So witzelte ein User: „Ich habe mir gerade sowas gekauft ... aber es ist von einer kleinen unabhängigen Marke ... namens Scotch.“ Er bezieht sich damit auf die bekannte Klebebandmarke.Die Modemarke „ Balenciaga “ lässt sich aber offensichtlich nicht abbringen und wird das Klebe- Armband bald auf den Markt bringen. Wenn Sie im kommenden Winter also jemanden mit einem Klebeband am Arm sehen, wundern Sie sich nicht: Es ist der letzte Schrei.