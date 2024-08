JD-Summer: Ein Sommer voller Spaß und Action für 1235 Kinder

Foto: © JD Unterland

Foto: © JD Unterland

In Zusammenarbeit mit 11 Gemeinden nahmen insgesamt 1235 Kinder an den Programmen teil, betreut von einem Team von 131 Sommerbetreuern. Es konnten auch mehrere Kinder mit besonderem Betreuungsaufwand in die Sommerprogramme integriert werden.Während dieser Zeit wurde den Kindern ein vielseitiges Programm angeboten, das zuvor von den Verantwortlichen des Jugenddienst Unterland und den Betreuern sorgfältig geplant wurde. So gab es unter anderem Schwimmtage im Lido, einen Ausflug zum Outdoor Kids Camp Meran 2000 sowie einen aufregenden Tag im Erlebnisbergwerk Villanders.Waren die Kinder vor Ort, standen ihnen spezielle Themenboxen zur Verfügung, die mit einer Vielzahl von kreativen, sportlichen und spannenden Aktivitäten gefüllt waren. Diese Boxen enthielten alles von Bastelmaterialien und Experimenten bis hin zu Teamspielen und kleinen Wettkämpfen, sodass für jeden etwas dabei war. „Das Sommerferienprogramm war insgesamt ein großer Erfolg und brachte sowohl den Kindern als auch den Betreuern viel Freude. Ein herzlicher Dank geht an alle Betreuer, Gemeindevertreter, Köche und alle anderen, die zum Erfolg beigetragen haben“, so der Jugenddienst Unterland in einer Aussendung.Die Finanzierung der Sommerferienprogramme erfolgt neben den Teilnehmerbeiträgen zu einem großen Teil durch die Familienagentur der Provinz Bozen und die örtlichen Gemeinden. „Ein besonderer Dank gilt auch der Raiffeisenkasse Salurn, der Raiffeisenkasse Unterland , der Raiffeisenkasse Überetsch und der Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein, die den Jugenddienst Unterland das ganze Jahr über finanziell unterstützen“, lautet es in der Aussendung abschließend.