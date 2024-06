JG-Vorsitzende Anna Künig: Politikerin mit Sportsgeist

Gerne spricht die neue Chefin der Jungen Generation (JG) über Vater, Mutter und Schwester. „Sie geben mir Rückhalt und Stärke“, liest man auf Instagram gleich neben einem hübschen Familienfoto. Das innige Verhältnis zu den Eltern ist aber nicht das Einzige, was man in den sozialen Medien über Anna erfährt. Wer sich durch ihr Profil scrollt, weiß, dass sie gerne Pink trägt. In ihren Posts erzählt die junge Kardaunerin aber auch von ihren sportlichen Leistungen. Auf einem Bild sieht man die 15-jährige Anna bei den Mountainbike-Landesmeisterschaften.Sie trägt das grüne Trikot des ASC Kardaun. Einige Jahre später nimmt sie mit demselben Dress am Sellaronda Hero teil. Ein Foto zeigt sie beim Bogenschießen, das andere beim Langlaufen, hier steigt sie auf den Hirzer, dort steht sie auf Tourenskiern. „Beim Sport kann man so viel lernen – und zwar fürs Leben“, sagt Anna Künig.Ein Porträt von Anna Künig lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.ein Interview mit Bischof Ivo Muser über die Bedeutung der Herz-Jesu-Verehrung und die Aktualität der Bergfeuer; die Geschichte des hl. Antonius; die schönsten Fotos der jüngsten Ladies Night im Bozner Cineplexx; die neuen Trends in der Bademode.