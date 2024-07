Karlheinz Gufler: „Gemeinsamzeit für meine Frau und mich“

„Bei meiner Frau und mir fängt der Tag schon sehr früh an, manchmal sehen wir uns tagsüber kaum. Darum genießen wir unser Ritual am Frühstückstisch: Wir teilen uns die 'Dolomiten.'“ Bei Karlheinz Gufler haben schon viele die Schulbank gedrückt und ihren Horizont erweitert. Denn er ist mit Leib und Seele Lehrer und unterrichtet Kunstgeschichte an den Gymnasien Meran („Gymme“).Zu einer guten Vorbereitung auf den Tag gehört für Karlheinz, sich aus verschiedenen Quellen über das aktuelle Geschehen zu informieren. Dabei sind die „Dolomiten“ die wichtigste Lektüre für ihn: „Als Lehrer bin ich ständig im Austausch mit anderen Menschen und möchte wissen, was auf der Welt, aber auch in unserem Land und unsere Stadt vor sich geht. Die Informationen integriere ich dann in meinen Unterricht. Keine andere Zeitung informiert mich meiner Meinung nach so gut über Südtirol, wie es die 'Dolomiten' tun.“