Kate half ihr durch Krebserkrankung – Nun will 8-Jährige der Prinzessin beistehen

2 Prinzessinnen in Rosa

Genesungskarte an Prinzessin Kate

Der Schock war groß, als Prinzessin Kate am Freitag Klarheit schaffte. Seit Wochen hatte es Spekulationen rund um die Prinzessin gegeben. In einer Videobotschaft räumte sie diese aus und teilte der Weltöffentlichkeit mit, dass sie an krebs erkrankt sein und auf Raten ihres Ärzteteams nun vorsorglich Chemotherapie bekomme ( Hier lesen Sie mehr dazu ).Aus aller Welt erreichten die Prinzessin im Anschluss Anteilnahmen und Genesungswünsche – unter anderem auch von ihrem Schwager Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan: „Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können“, hieß es in einem Statement. Eine besonders rührende Botschaft richtete die 8-jährige Mila aus Schottland an Prinzessin Kate : Vor 3 Jahren hatte die Prinzessin das Mädchen, das damals ebenfalls gegen eine Krebserkrankung kämpfte, besucht. Zur „Sunday Mail“ sagte Mila, dass sie nun für die Prinzessin da sein wolle: „Du wirst mutig sein, wie ich es war, und kämpfe wie ich!“Wie „Bild.de“ berichtet, wurde Prinzessin Kate auf Mila aufmerksam, nachdem sie in den Sozialen Medien ein Foto gesehen hatte, das der Vater des Mädchens dort gepostet hatte. Darauf zu sehen ist die damals 5-Jährige und ihr Vater, die sich von einer Fensterscheibe getrennt gegenüberstehen. Aufgrund der Ansteckungsgefahr während der Pandemie, wurde Mila, die an Leukämie erkrankt war und bereits seit 2 Jahren mehrere Chemotherapien erhalten hatte, von ihrer Familie getrennt. Auf dem Bild gibt sie der Fensterscheibe einen Kuss, um ihrem Vater näher zu sein.Rund einem Jahr nach dem rührenden Foto – im Mai 2021 – kam es dann zum ersten Treffen zwischen Prinzessin Kate und Mila in Edinburgh. Beide trugen dabei auf Absprache ein rosarotes Kleid, sie wollten beide aussehen wie Prinzessinnen aus einem Märchen.Wie „Bild.de“ schreibt, konnte die inzwischen 8-Jährige den Krebs besiegen und will nun für Idol Kate ebenso eine Stütze sein, wie es die Prinzessin für sie gewesen ist. „Wir waren Shoppen, als wir die Nachricht hörten. Mila wandte sich an mich und sagte, sie wolle Kate eine Karte schreiben und schicken. Also wird Mila den Kontakt auf ihre eigene Art und Weise herstellen“, erklärt Milas Mutter Lynda gegenüber der „Sunday Mail“.Die Mutter der 8-Jährigen äußerte sich auf auf der Plattform X zur Krebserkrankung der Prinzessin: „Wir sind zutiefst traurig, nachdem wir die Nachricht von Catherine hörten. Sie ist eine freundliche und fürsorgliche Seele, die sich immer für Mila eingesetzt hat, sowohl während als auch nach ihrer Behandlung. Wir wünschen Catherine eine friedliche und schnelle Genesung.“Außerdem richtete sie auch „gute Wünsche und Liebe“ an Prinz William und die 3 Kinder des Paares – Geroge, Charlotte und Louis –