Krieg und Verwüstung im Irak? „Wir haben ein total falsches Bild dieses Landes“

Luca Putzer aus Seis hat mit seiner Drohne auch Videos für das irakische Militär gemacht.

Luca Putzer war im November 2023 im Irak und drehte dort im Auftrag einer spanischen Marketingfirma ein Video über das Land. „Ich war bei der Ausführung völlig frei und schlug der Firma deshalb vor, ein Video über meine Botschaft an die Leute hier in Europa zu machen: ,Der Irak ist ein total sicheres Land – in Europa haben wir ein verzerrtes Bild‘“, sagt der junge Drohnenpilot. „Im Irak fühlte ich mich nämlich sicherer als in manchen europäischen Städten“.„Wenn die meisten Leute an den Irak denken, haben sie sofort Krieg und Verwüstung im Kopf. Das ist aber nicht mehr so. Der Irak ist mittlerweile ein sicheres Land“, sagt Putzer. „Durch die Medien haben die Länder im Nahen Osten einen sehr schlechten Ruf, bei uns. Dabei wissen die Leute überhaupt nicht, wie es da ausschaut. Die Landschaft im Irak ist atemberaubend. Außerdem gibt es sehr viel Kultur – immerhin gab es hier vor einigen tausend Jahren die ersten Hochkulturen.“Für das Video hat Luca Putzer einen älteren Iraker in Bagdad interviewt, er hat die Stadt Nadschaf besucht, wo er die Moschee gefilmt hat und war in Mossul, die Stadt, die im Jahr 2017 bei Gefechten stark beschädigt worden ist. Die Bootsaufnahmen im Video hat Putzer in Nasiriya gedreht und der Turm in der Wüste, der im Video zu sehen ist, steht in Samarra.