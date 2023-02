Marco Mengoni gewinnt das Sanremo Festival 2023

Marco Mengoni freut sich über den Sieg. - Foto: © ANSA / ETTORE FERRARI

Mengoni gewinnt mit dem Song „Due Vite“. - Foto: © ANSA / ETTORE FERRARI

Mengoni widmet den Sieg den Künstlerinnen

Der zweite Platz ging an Lazza, der dritte an Mr. Rain. Ultimo holte sich Platz 4 und Platz 5 ging an Tananai.„Ich wollte den Sieg allen Frauen widmen, die an dem Festival teilgenommen haben.“ Dies sind die ersten Worte, die Marco Mengoni unmittelbar nach seinem Sieg beim Festival von Sanremo ausspricht. „Wir haben es mit 5 Jungs ins Finale geschafft, also finde ich es nur fair, ihn den Künstlerinnen zu widmen, die wunderbare Stücke auf diese Bühne gebracht haben“, fügte er mit dem Preis in der Hand und noch immer Tränen in den Augen vor Rührung hinzu.