„Martins Sonn(der)tag“: Schlägt Jesu Herz für uns Tiroler?

So manche Kirche im Land bleibt am Herz-Jesu-Sonntag ohne Hochamt, weil kein Priester mehr da ist, auch die Prozession fällt in etlichen Pfarreien bereits aus. Die Bergfeuer am Abend – sie sind übrigens nicht Teil des Tiroler Versprechens – werden neuerdings zur touristischen Attraktion. Wie lange wird Tirol überhaupt noch den Herz-Jesu-Sonntag feiern? Und warum sollte es das tun? Dekan Bernhard Holzer gibt im Podcast-Gespräch erfrischende Antworten.Hier geht es zum Podcast