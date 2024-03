„Martins Sonn(der)tag“: Vorsicht, dieses Buch könnte Ihr Leben verändern!

„Martins Sonn(der)tag“: Was bringt es, die Bibel zu lesen, Herr Bischof?

Seit dem 1. Fastensonntag (18. Februar) lädt der Redakteur und Theologe Martin Lercher an jedem Sonntag bis Ostern zum Podcast „Martins Sonn(der)tag“. Zu hören gibt es Gäste und Gedanken, im zweiten Teil wird das Evangelium des Tages kurz vorgestellt und kommentiert. Der erste Gast ist Diözesanbischof Ivo Muser. Im Gespräch verrät Bischof Muser, was seinen Sonntag trotz der Termine zu einem besonderen Tag macht, ob er in der Bibel tatsächlich noch Neues entdeckt und welche Stelle ihn derzeit besonders beschäftigt.