„Meine Gesundheit“ – das Sonderheft im Tagblatt „Dolomiten“

Auf 36 Seiten finden Leserinnen und Leser außerdem viele spannende Informationen über weitere Gesundheitsthemen. So beschreibt ein Urologe, was es mit Nierensteinen auf sich hat und wie sie mit modernen Methoden entfernt werden können.Zwei Fachärzte sprechen über Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten – warum sie sich entwickeln, wie sie sich auswirken und welche Therapien wirksam sein können. Warum Entzündungen an der Zahnwurzel zeitnah behandelt werden müssen, diese Frage beantwortet ein Zahnarzt. Ein Plastischer Chirurg klärt über das heikle Thema „Brustoperation" auf.Weitere Schwerpunkte im Heft betreffen fermentierte Lebensmittel und ihre wohltuende Wirkung auf den Darm, Urgetreide und deren Nährstoffe, die vielen Vorteile des Radfahrens und die Frage: K.o. durch KI?