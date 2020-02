Michael Mittermeier freut sich auf Südtirol-Auftritte

Mittermeiers einziger Verbündeter: Die berüchtigte Todes-Wuchtl, eine lang vergessene, mündlich überlieferte Geheimwaffe, geschmiedet in dunklen Gewölben einer antiken austrianischen Spaß-Dynastie, gestählt auf allen Comedy-Bühnen dieser Erde. Und die Welt ist kein Tindergeburtstag.





Das Blöde und Böse in der Welt brauchen keine Streicheleinheit, sondern eine Pointe genau zwischen die Augen. Den Lucky Punch. Klassische Stand Up Comedy. Mit Anzug und Style. Ehrlich, hart und ohne Mundschutz. Ein furioses K.O. in 120 Minuten.In dieser Woche gibt Mittermeier sein Programm im Rahmen zweier Südtirol-Termine zum Besten. Der Termin in Bozen am Dienstag, 4. Februar, ist bereits ausverkauft. Für den Auftritt in Meran am Mittwoch, 5. Februar, gibt es nur noch Restplätze. Die Shows beginnen um 20.30 Uhr.Ob das Publikum auch sein Fett weg bekommt, was Mittermeier seinem früheren Selbst sagen würde und warum er erst jetzt in Südtirol auftritt, beantwortet der Comedian im exklusiven Interview von Showtime Agency.

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

stol