Mit 86 Jahren! Didi hat wieder geheiratet

Schauspieler Dieter „Didi“ Hallervorden (86) hat noch mal geheiratet. Darüber berichteten die „Bild am Sonntag“ und die „BZ am Sonntag“. Demnach gab er in Berlin seiner Partnerin Christiane Zander (56) das Jawort.