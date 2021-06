Gefahren im Netz – So schützen Sie Ihre Kinder

In den Sommerferien haben Kinder und Jugendliche meist noch mehr Zeit, sich in der digitalen Welt zu bewegen und im Internet zu surfen. Aber im Netz lauern diverse Gefahren, derer sich Minderjährige nicht bewusst sind. Was können Eltern tun, um ihre Kinder und Jugendlichen zu schützen? Und was sind Alarmsignale?