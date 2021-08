Nach Trennung: Cathy Hummels genießt Urlaub mit Söhnchen Ludwig

Nach 14 Jahren Beziehung und 6 Jahren Ehe wollen Cathy und Mats Hummels ihr Ehebündnis lösen. Doch wider Erwarten fröhlich gestimmt präsentiert sich die junge Mutter, entspannt auf dem Schwimmreifen im Pool liegend auf Instagram und lässt es sich gut gehen.Gemeinsam mit ihrem 3-jährigen Sohn Ludwig und Hündchen Moon macht die Moderatorin Urlaub in Kroatien, im Ferienort „Good Cama“, den sie und Mats Hummels besitzen.Die Urlaubsreise wurde ein wenig verzögert in die Wege geleitet, weil der kleine Ludwig alarmierende Symptome aufwies und viel hustete.Die 33-Jährige klärte in einem Instagram-Beitrag jedoch auf, dass der Kleine, bis auf seine Bronchien, gesund sei. Der zur Sicherheit durchgeführte Corona-Test fiel negativ aus. Danach konnten Mutter und Sohn sorgenfrei in den Urlaub düsen.Mutter und Sohn haben eine schöne Zeit am Strand und verbringen kuschelige Filmabende zusammen.„Das Wertvollste, was ich habe. Er hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Auch in Bezug auf mich. Er himmelt mich an, genauso wie ich ihn anhimmele“, schreibt die 33-Jährige über ihren Sprössling.

