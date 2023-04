Nachhaltig und schön: Kräuterdruck auf Eiern leicht gemacht

Straff wird der Strumpf über Ei und Kräutlein gezogen.

„Kräuterdruck auf Ostereiern ist eine tolle Möglichkeit, um mit Kindern zu arbeiten“, betont Kräuterpädagogin Christine Schrott Lageder.Blätter von verschiedenen Kräutern hat sie bereits zurechtgelegt – zum Beispiel von Klee, Schafgarbe, Malve, Giersch, Gänseblümchen und auch Löwenzahn. Auch rohe Eier der hofeigenen Hühner stehen schon bereit.Nun gibt die Bäuerin Wasser in zwei Töpfe, um die Schalenroter bzw. gelber Zwiebeln darin etwa drei Stunden lang zu kochen. Dann werden sie abgesiebt. „So entsteht die Zwiebelfarbe zum Eierfärben“, betont sie. „Die Zwiebelschalen sammle ich über die Wintermonate.“Warum trennt Schrott Lageder die roten und gelben Zwiebeln? „Es entstehen verschiedene Farbtöne“, erklärt die Bäuerin. „Eier, die in die Farbe aus den Schalen der gelben Zwiebeln kommen, werden gelblich.Und die Eier, die in der Farbe aus roten Zwiebelschalen kochen, bekommen einen schönen Rot-Ton. Natürlich hängt die Farbe zuletzt auch davon ab, welche Farbe das rohe Ei hat, beispielsweise braun oder weiß.“Nun nimmt Schrott Lageder das erste rohe Ei in die Hand und legt ein Kräutlein drauf. Dann holt sie ein Stück Strumpf heraus und zieht es straff über Ei und Kräutlein. Das mit dem Strumpf umwickelte Ei wird zu guter Letzt mit einem Wollfaden zugebunden.Nachdem die Bäuerin nun 20 Eier mit Kräutern versehen bzw. zum Färben vorbereitet hat, legt sie sie nach und nach in die kochende Zwiebelfarbe. Nach etwa acht Minuten beginnt sie damit, die Eier aus dem Wasser zu holen.Ei für Ei packt Christine Schrott Lageder dann sofort aus: Sie schneidet den Strumpf auf und entfernt das Kräutlein. „Wenn man das nicht sofort macht, klebt das Kraut fest“, sagt die Bäuerin und freut sich über die gelungenen Drucke.Anschließend reibt sie die Eier noch mit normalem Speiseöl (Sonnenblumenöl) ein, damit sie einen schönen Glanz bekommen. „Das Ei zieht das Öl ein“, weiß Christine Schrott Lageder. „Früher hat man die Eier mit einer Speckschwarte auf Hochglanz poliert. Ich wünsche nun allen viel Spaß und gutes Gelingen!“