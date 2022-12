„Nähe hilft heilen“ – Hilfe für schwer kranke Kinder aus Südtirol

Nicole Uibo ist die Vorsitzende des Vereins „Nähe hilft heilen“. - Foto: © Oskar Zingerle

Nicole Uibo: Wir unterstützen Familien, deren Kinder über längere Zeit in Krankenhäusern außerhalb von Südtirol betreut werden müssen. Für die Familien bedeutet das vielfach Sorge, Entbehrungen aber auch finanzielle Herausforderungen. Wenn Eltern unbezahlten Urlaub nehmen müssen, um an der Seite ihrer kranken Kinder zu sein; wenn plötzlich am Behandlungsort eine 2. Miete fällig wird und Familien so in Bedrängnis geraten, wollen wir ihnen vor allem finanziell unter die Arme greifen. Jedes Jahr werden zwischen 800 und 1000 Südtiroler Kinder und Jugendliche außerhalb des Landes medizinisch betreut, weil hierzulande die Versorgung nicht möglich ist. Wir arbeiten eng mit verschiedenen Kinderhilfsorganisationen (Kinderherz, Peter Pan, Mukoviszidose Hilfe, Rheuma Liga, DEBRA, Frühgeborenen Elterninitiative) zusammen, uns ist es dabei aber besonders wichtig, eine Anlaufstelle für alle zu sein, unabhängig davon, um welche Erkrankung es sich handelt.Uibo: Unseren Verein gibt es erst seit Juni, weshalb wir dabei sind, verschiedene Projekte aufzubauen. Einen großen Anteil macht die Einkaufstaschenaktion in Zusammenarbeit mit Aspiag aus, die für jede im Despar und Interspar verkaufte Einkaufstasche mit dem Vereinslogo einen Cent an „Nähe hilft heilen“ spendet. Bereits im vergangenen Jahr ist es uns gelungen durch Musik gelungen, rund 30.000 Euro zu sammeln, weshalb es auch heuer wieder einen Charity-Song gibt, den Zeno von Breitenberg, Norbert Rier, Tracy Merano, Jonas Oberstaller, Magdalena Oberstaller, Simon Rabanser, Michaela Moser, Renate Oberleiter, Anja Uibo zusammen mit mir und meinem Mann, Philipp Achammer, aufgenommen haben. Darüber hinaus unterstützen uns die Familienhotels Südtirol mit einer ganz besonderen Weihnachtsüberraschung: 10 Familien, die mit ihren Kindern schwierige Krankenhausaufenthalte durchstehen mussten, werden sich im Rahmen eines Erholungsurlaubes im kommenden Jahr zumindest kurz zurücklehnen können. Weitere Projekte für die Zukunft sind bereits in Planung.Uibo: Vielfach unterstützen wir Kinder, die sehr schwere Diagnosen erhalten haben und über lange Zeit, weit weg von Zuhause behandelt werden müssen. Häufig geht es dabei um Kinder mit angeborenen Herzfehlern oder Krebserkrankungen, die in Padua oder Innsbruck im Krankenhaus liegen. Für sie und ihre Familien sind das extreme Situationen. Wenn dann noch finanzielle Probleme dazukommen, sind diese Situationen für Familien kaum zu stemmen. Ihre Sorgen und Ängste um die kranken Kinder können ihnen nicht abgenommen werden, aber zumindest der finanzielle Druck sollte nicht auch noch auf ihnen lasten.