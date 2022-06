Neumarkt: Startschuss für Landesbewerbe der Feuerwehr gefallen

Pünktlich um 15 Uhr ist am Freitagnachmittag der Startschuss für die Landesleistungsbewerbe der Aktiven und der Jugendgruppen der Freiwilligen Feuerwehren in Neumarkt gefallen. Heute steht nur der Feuerwehrnachwuchs am Start.