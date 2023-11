Ninja Warrior: Andrea Meßner aus Brixen steht wieder im Halbfinale

Andrea Meßner - Foto: © RTL / Markus Hertrich

„Jetzt kann ich frei aufspielen“

„Ich habe es geschafft! Ich bin zurück im Halbfinale und super happy mit meinem Lauf“, freut sich Andrea Meßner am Tag nach ihrem großen Auftritt bei der 8. Staffel von „Ninja Warrior Germany“, der am gestrigen Freitag ausgestrahlt wurde.Die 28-Jährige hangelte, sprang und balancierte gekonnt durch den Ninja-Parkour und scheiterte erst kurz vor dem finalen Buzzer am Hindernis „Kolbenfresser“. Trotzdem hat die Athletin den Sprung unter die besten 13 Teilnehmer geschafft und sich damit für das Halbfinale der Show qualifiziert.„Als ich den Parkour und die Hindernisse sah, habe ich mich sehr auf den Lauf gefreut! Fast alle Hindernisse waren für mich neu und ich habe mich gefreut, dass der Kolbenfresser in meiner Vorrunde drankam. Es war ein komplett neues Hindernis, das es so in Europa noch nicht gegeben hat. Ich wollte es unbedingt ausprobieren. Am meisten Respekt hatte ich aber vor dem zweiten Hindernis. Dieser Rohrschlitten wirkte unberechenbar und ich wollte einfach nicht am zweiten Hindernis scheitern. Das wäre so bitter gewesen“, kommentiert Meßner.Durch die Qualifikation fürs Halbfinale sei nun der Druck von ihren Schultern abgefallen: „Ich wollte einfach nicht als amtierende Last Woman Standing am zweiten oder dritten Hindernis scheitern. Jetzt kann ich frei aufspielen. Ich möchte nochmals ganz vorne mitmischen und freue mich schon sehr auf das Halbfinale. Anscheinend soll es im Halbfinale ein Unterwasserhindernis geben. Obwohl ich nicht so die Taucherin und Schwimmerin bin, bin ich auf dieses am meisten gespannt.“Meßner kann sich in diesem Jahr gute Chancen für einen Finaleinzug bei „Ninja Warrior Germany“ ausrechnen. Anders als noch im Vorjahr wird nämlich die „Last Woman Standing“ nicht im Halbfinale ermittelt. Stattdessen qualifizieren sich die beiden besten Frauen automatisch für das Finale. „Über einen Einzug in das Finale würde ich mich sehr freuen, da ich diesen im vergangenen Jahr nur ganz knapp verpasst habe. Doch die Konkurrenz ist stark und wird mit jedem Jahr stärker. Es gibt immer mehr richtig gute Ninjafrauen und jede Einzelne von ihnen hätte sich verdient, diesen Titel zu holen“, so Meßner.Damit sind nun alle 6 Vorrunden abgeschlossen. Neben Andrea Meßner hat sich auch ein weiterer Südtiroler für das Halbfinale qualifiziert. Der 16-jährige Elias Meraner schaffte bereits bei der Ausstrahlung am 27. Oktober den Sprung unter die besten 13 und ist damit ebenfalls eine Runde weiter. Die erste von 2 Halbfinal-Shows findet am 24. November statt. Die zweite am 1. Dezember.Die Folgen sind auch auf RTL+ zu sehen.