46. Toblacher Nachtlauf, am Montag, den 14. August 2023

Im Gegenteil: Auch heuer erwartet sich der Tourismusverein Toblach, Veranstalter dieses Laufes durch die Toblacher Fraktionen wieder zahlreiche Teilnehmer aus dem In- und Ausland.Geboren als Nachtwanderung für die Toblacher Sommergäste hat sich die Veranstaltung in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Wettkampf entwickelt. Zahlreiche Toblacher Stammgäste versuchen schon seit Jahren, sich bei diesem Lauf zu testen und die eigene Kondition auf die Probe zu stellen. Dabei kämpfen sie gegen die Uhr und gegen die im Vorjahr erreichte Zeit.Auf den zehn Kilometern durch die Toblacher Fraktionen, ausgehend vom Grand Hotel in Neutoblach, über die Rienz nach Neunhäusern, weiter nach Aufkirchen bis Wahlen, hin zum Ziel in das historische Zentrum von Alttoblach, erlaufen sich die Athleten die Schönheit und die Vielseitigkeit von Toblach.Der Nachtlauf in Toblach ist ein Erlebnis für die Teilnehmer, die alle eine schöne Erinnerung an eine sportlich faire Veranstaltung mitnehmen können, bei der es vor allem darum geht, gemeinsam Sport zu betreiben und sich mit Athleten aus anderen Regionen und Ländern zu messen, ohne dies unter dem Vorzeichen eines tierisch ernsten Wettkampfes zu tun. Die Siegerehrung der Kinder findet zwischen 21.30 und 22.00 Uhr statt, die Erwachsenen werden zwischen 22.00 und 23.00 Uhr prämiert. Zusätzlich prämiert werden heuer die Läufer, die der Durchschnittszeit der Hauptkategorie Männer, Frauen und Kinder am nächsten kommen, sowie nachfolgenden 3 Platzierungen: 111, 222 und 333.Das traditionelle Mittsommerfest beginnt am Sonntag, den 13.08.2023 und dauert bis zum Dienstag, den 15.08.2023 abends.Daten des 46. Toblacher Nachtlaufes:- Start: am 14.08.2023 um 20.30 Uhr beim Grand Hotel in Neutoblach- Länge: 10 km und 2,4 km für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren- Organisator: Tourismusverein Toblach, Tel. 0474 972 132 [email protected] - Einschreibungen: ausschließlich online unter https://rb.gy/786tr innerhalb 14.08.2023, 19.00 Uhr- Einschreibegebühr: 15,00 ¬ Erwachsene und 8,00 ¬ Kinder- Starterpaketausgabe:Tourismusverein Toblach (Tel. +39 0474 972 132)Samstag, 12.08.2023, 08.30 12.30 | 14.00 18.00 UhrSonntag, 13.08.2023, 10.00 12.00 | 16.00 18.00 UhrMontag, 14.08.2023, 08.30 12.30 | 14.00 18.00 UhrStartplatzMontag, 14.08.2023, 19.00 20.15 Uhr- Kategorien: Startgruppe Kinder 2 km: geb. 2009 2017, Startgruppe Erwachsene 10 km 2008 1963 und älter- Jeder Teilnehmer, der im Ziel ankommt, erhält eine Medaille und ein Erinnerungsgeschenk- Der Verein und der Betrieb mit den meisten Teilnehmern erhalten einen Sonderpreis- Kleidersackservice auf Anfrage- Preisverteilung:Kinder: zwischen 21.30 und 22.00 UhrErwachsene: zwischen 22.00 und 23.00 Uhr- Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.Tourismusverein Toblachwww.toblach.info