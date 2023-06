475 süße Babyfotos

Ob Schnappschuss oder Profi-Porträt: In diesem „Dolomiten“-Spezial, dem „Babyalbum 2022“, erwarten Sie fast 500 putzige Babyfotos, die heuer eingeschickt wurden – eine stattliche Anzahl von kleinen Erdenbürgern, die alle 2022 in Südtirol geboren wurden.Viel Spaß beim „Baby-Schauen“ in diesem „Dolomiten“-Spezial, das heute dem Tagblatt beigelegt ist!