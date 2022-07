Andreas Gabalier beantwortet die Fragen der STOL-Leser – hier das Interview

„ Nach dem Tod meiner kleinen Schwester Elisabeth 2008 habe ich mich dann auf die Musik konzentriert. ” — Andreas Gabalier

„Gibt es eine Frage, die Sie dem Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier (37) schon immer mal stellen wollten? Ja!? Dann ... schicken Sie uns via E-Mail Ihre ganz persönliche Frage für Andy“, hatten die „Dolomiten“ und STOL ihre Leser aufgerufen. Und es flatterten gar einige Fragen ins elektronische Postfach. Die besten wurden dem Sänger, der am Donnerstag beim Maia Music Festival am Meraner Pferderennplatz vor über 5000 Menschen aufgetreten ist, gestellt.Andreas Gabalier: Ich habe meine Lieder von Anfang an alle selber geschrieben. Die Musik war immer schon ein kleines Hobby von mir. Auch beim Bundesheer habe ich auf einem kleinen Papierblock immer wieder ein paar Gedichte, Zeilen, Reime notiert. Nach dem Tod meiner kleinen Schwester Elisabeth 2008 habe ich mich dann auf die Musik konzentriert und versucht, ein paar Lieder zu schreiben. Diese habe ich im Keller meiner Nachbarn aufgenommen und eine Leidenschaft für diese Art, mich auszudrücken, entwickelt. Heute stammen alle Lieder – mit Ausnahme von „You’re Just Bein' You“, das ich mit Aaron Scherz aus Nashville geschrieben habe – von mir. Text, Musik, Arrangement, alles entsteht zu Hause in meinem Studio.Gabalier: Geschmäcker sind verschieden. Wir neigen heute dazu, der negativen Seite oder vereinzelten Kommentaren in Relation zu oft Hunderttausenden Leuten, die Freude damit haben, zu viel Gewicht zu schenken. Ich habe kein Problem mit solchen Fragen. Niemandem gefällt alles. Als ich in meinem Kinderzimmer damals Metallica aufgedreht habe, war das für meine Oma auch ein Schmarrn erster Güte. Einfach nur Krawall. Das Lied „Südtirol“ hat unzähligen Südtirolern und auch weit darüber hinaus große Freude bereitet. Es ist eine Hommage an das Land. Ich mag Südtirol total gern und bin sehr gerne hier. Deshalb habe ich das Lied geschrieben. Ich sage immer, wem es gefällt, der kann es sich anhören. Andere können ausschalten oder nicht zum Konzert kommen. Wir hatten Hunderttausende Klicks auf YouTube für den Song.Gabalier: Ich komme seit meiner Kindheit hierher zum Skifahren, bin seit meinem 18. Lebensjahr hier viel mit dem Motorrad unterwegs. Und wir haben in Südtirol schöne Konzerte erlebt.Gabalier: Wir haben beispielsweise für meinen Auftritt bei MTV Unplugged – gemeinsam mit Christian Kolonovits – viele meiner Lieder, die zum Teil vom Aufbau her sehr einfach waren, für großes Orchester bearbeitet. Eines der Ergebnisse war etwa „Amoi seg' ma uns wieder“ im Duett mit Anna Netrebko. Klassische Elemente lasse ich immer wieder in meine Musik einfließen, weil das meiner Mama Huberta ein großes Anliegen ist. Auch auf der neuen Platte „Ein neuer Anfang“.Gabalier: Damals, nach den Schicksalsschlägen in unserer Familie, hat meine Mama psychologische Hilfe gesucht. Dabei lernten wir eine Frau aus unserer Nachbarschaft in Graz kennen, die mit ihren 3 Kindern in derselben Situation war. Eines dieser Kinder war die kleine Leni. Um sie habe ich mich dann jahrelang gekümmert, bin mit ihr ins Kino gegangen, in Spielwarengeschäfte. Sie ist mir total ans Herz gewachsen und wurde zu einer meiner liebsten, besten Freundinnen. Heute ist sie 22. Als Gegengeschenk für Diddl-Mäuse und Dschungelbuch-Kinofilme habe ich vor Jahren von ihr eine Kette mit einem Schutzengel-Anhänger bekommen. Diese Kette steckt immer in meiner Lederhose, wenn ich auf die Bühne gehe.Gabalier: Musik ist für mich ein stetiger und lebenslanger Begleiter. Jedes von uns Kindern musste ein Instrument lernen. Bei mir war es zunächst das Klavier, anschließend habe ich mir das Gitarrespielen selbst beigebracht, und nach dem Tod meines Vaters erlernte ich das Spielen auf der Steirischen Harmonika. Als Bub habe ich auch alte Schallplatten überspielt und Kassetten zusammengebastelt, die die Mädels in der Schule dann schön beschriftet haben. Die habe ich dann auf dem Walkman angehört, auf dem Schulweg, beim Sport. Die Mama war darauf bedacht, dass wir 4 Kinder auch alle ein bisschen Klassik mit auf den Weg bekamen. Sie besuchte mit uns öfters das Opernhaus; Papa war hingegen eher auf der Rolling-Stones-Seite anzutreffen.Gabalier: Die Abendstimmung am Reschensee war so beeindruckend schön, dass wir entschieden haben, die Gesangsperformance für das Video dort durchzuziehen. Außerdem ist der Reschensee mit dem Turm ein Bild, das viele Menschen in Österreich und Deutschland mit Südtirol verbinden. Und das Lied ist ja eine Hommage an Südtirol. Zum Thema Konzert: Wir sind gerade dabei, für das nächste Jahr zu planen, wir checken Daten und Orte. Mal schauen, was wir in Südtirol machen werden.Gabalier: Ich habe 2 „Beste Freundinnen fürs Leben“: Von Leni habe ich bereits erzählt, die andere ist Lisa. Lisa und ich kennen uns seit dem Kindergarten. Sie hat mich durch Grundschule und Gymnasium begleitet. Später wechselte sie aufs Sportgymnasium, ich hingegen ging auf die Handelsakademie. Die Freizeit haben wir aber weiterhin miteinander verbracht. Mittlerweile führt sie eine große Kunstgalerie in Wien, die Galerie Kandlhofer. Romantisch betrachtet ist mein Beziehungsstatus hingegen Single.Andreas Gabalier: Aufs Herzerl natürlich. Eine Frau sollte Charisma haben. Damit eine Beziehung funktioniert, darf es nie langweilig werden, es muss außerdem eine gemeinsame Ebene existieren. Von Schönheit allein kann man auf Dauer nichts abbeißen.Gabalier: Meine erste große Liebe hieß Marion; wir waren beide 8 Jahre alt und besuchten zusammen die zweite Klasse Grundschule. Es wurden Liebesbriefchen durch die Bänke gereicht, unter anderem mit der Frage „Willst du mit mir gehen?“. Und als mögliche Antworten „Ja“, „Nein“, „Weiß nicht“, „Hab Angst“. Ihre Antwort war „Ja“, und dann sind wir ganz stolz Händchen haltend im Bus gefahren und dabei von meinen Freunden ausgelacht worden: „Ha, ha, der Andy ist verliebt…“Gabalier: Älplermagronen, ein Schweizer Gericht. Das sind Makkaroni mit geriebenem Bergkäse, Kartoffeln, Schinken, Speck, Rahm, Zwiebeln und vielem mehr. Man gibt kaltes Apfelmus darüber. Das ist eine Geschmacks-Explosion der Sonderklasse, ein herrliches Kraftessen vor jeder Show.Gabalier: Ungefähr 15. Diese werden von Zeit zu Zeit im Osterfeuer (ein beliebter alpenländischer Brauch in der Osternacht, Anm. d. Red.) „aufgeheizt“, da sie mit mir auf der Bühne Marathons laufen.Gabalier: Ich bekomme, beispielsweise an meinen Geburtstagen oder zu den Feiertagen, Unmengen an Post, E-Mails und Paketen. Diese werden an unsere Büroadresse geschickt und von den Mitarbeitern vorsortiert. Die herzergreifenden Geschichten lese ich mir dann ganz in Ruhe durch. Darunter befindet sich oft schöne, berührende Post – etwa von kleinen Kindern, die sich eine Lederhose anziehen und durch das Wohnzimmer toben. Außerdem kurze Videos von kleinen Rockstars und Nachrichten von Mamas von Teenagern: „Danke, Andreas, du hast meine Kinder durch deine Musik wieder zur Tracht gebracht. Das war gänzlich uncool davor.“ Sehr oft wird mir auch mitgeteilt, dass bei Begräbnissen „Amoi seg' ma uns wieder“ gespielt wurde und das Lied den Hinterbliebenen viel Kraft und Halt gegeben hat.Gabalier: Nein.Gabalier: Meine Besuche der heiligen Messe halten sich leider in Grenzen. Ich nehme 6 bis 7 Mal im Jahr an einem Gottesdienst teil, und das sehr gerne. Wenn ich unterwegs bin, gehe ich oft in Kirchen und zünde dort ein Kerzerl an. Ich bin gläubig. Vor allem nach dem Tod meiner Schwester habe ich Halt im Glauben gefunden. Ich finde darin Erfüllung und Dankbarkeit. Denn ich weiß, wie gut es mir geht. Ich sage auch am Abend, wenn ich mich ins Bett lege, oft: „Danke.“Gabalier: Ich habe 10 Jahre lang Kreuzfahrten gemacht, auf denen es oft feucht-fröhlich zuging. Meiner Leber zuliebe werden wir vermutlich künftig darauf verzichten. Aber, um es mit James Bond zu sagen: „Sag niemals nie.“ Wer weiß, was das Leben noch bringt. Auch die Corona-Pandemie hat vieles verändert… Das ganze Leben ist Veränderung.Gabalier: Diesmal logieren wir mit unserem großen Team im Four Points by Sheraton in Bozen. Bei größeren Tourneen sind wir gerne alle zusammen, weil wir Termine, beispielsweise Interviews, einhalten müssen, Soundchecks absolvieren, Besprechungen abhalten, Anpassungen an die jeweilige Stadt durchführen. Morgen Früh (heute, Anm. d. Red.) brechen wir dann in Richtung Gelsenkirchen auf. Ich wäre so gerne noch in Südtirol geblieben, aber ich bin am Samstag Gast in der Eurovisionsshow „Schlagerstrandparty 2022“ von Florian Silbereisen.