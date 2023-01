„Camilla war die Böse“: Prinz Harry gießt Öl ins Feuer

Die britischen Zeitungen schäumen nach Prinz Harrys Enthüllungen. - Foto: © APA/afp / DANIEL LEAL

S-Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey erzählten die Sussexes, es habe in der Royal Family Bedenken wegen der Hautfarbe ihres Söhnchens Archie gegeben. Nun sagt Prinz Harry, das sei kein Rassismus-Vorwurf gewesen.

In einem 90-minütigen Gespräch mit dem ITV-Moderator und Freund Tom Bradby beschuldigt er seine Familie, „mit dem Teufel ins Bett zu gehen“. Aufhorchen lässt auch: Prinz Harry räumt ein, dass die Royal Family nicht rassistisch sei, wohl aber „unbewusste Vorurteile“ hege.In einem zweiten Interview mit Anderson Cooper von CBS in den USA findet Prinz Harry harte Worte für Camilla, die er beschuldigt, „die Böse“ gewesen zu sein, die nach den Negativ-Schlagzeilen um ihre Affäre mit König Charles ihr Image hätte rehabilitieren müssen.Kate und Meghan hätten sich vom ersten Tag an nicht verstanden, und die „Stereotypisierung“ habe verhindert, dass die amerikanische Schauspielerin angemessen in der königlichen Familie willkommen geheißen wurde, behauptet Harry. Es habe eine „Menge Stereotypen“ über Meghan gegeben, nachdem sie in die königliche Familie eingeführt wurde, weil sie eine „amerikanische Schauspielerin, geschieden, gemischtrassig“ sei.Auf die Frage, warum das so war, sagt er: „Viele – viele verschiedene Gründe, aber ich – sehen Sie, wie ich wieder viel ins Detail gehe, hatte ich eine Menge Hoffnung in die Idee gesetzt, dass, Sie wissen schon, es William und Kate und ich und wer auch immer sein würden. Ich dachte, wir 4 würden mich und William näher zusammenbringen, wir könnten zusammen ausgehen und arbeiten, was ich als drittes Rad oft gemacht habe, was manchmal lustig war, aber auch, glaube ich, manchmal etwas peinlich. Aber ja, ich glaube – ich glaube nicht, dass sie jemals erwartet haben, dass ich eine Beziehung mit jemandem wie Meghan eingehen würde, die eine sehr erfolgreiche Karriere hat.“Meghan war zuvor 3 Jahre lang, von 2011 bis 2014, mit dem amerikanischen TV-Produzenten Trevor Engelson verheiratet. Bevor sie Harry kennenlernte, spielte Meghan die Hauptrolle in der US-Anwaltsserie „Suits“, in der sie die Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane verkörpert.Bradby erinnert Prinz Harry daran, dass er einmal gesagt hat, er sehe Kate als „die Schwester, die du nie hattest“. Die beiden sollen sich gut verstanden haben, und Harry begleitete Kate und William zu Veranstaltungen, bevor er Meghan kennenlernte – obwohl er Bradby erzählt, dass er sich dabei manchmal „etwas unbehaglich“ gefühlt habe, weil er das „dritte Rad“ gewesen sei.Die Idee, dass er, seine Frau und der Prinz und die Prinzessin von Wales die „Fab Four“ (die „Fantastischen Vier“) seien, sei „etwas, das die britische Presse geschaffen hat“: Das habe eine Art Wettbewerb ausgelöst. „Die Idee, dass wir 4 zusammen sind, war für mich immer eine Hoffnung. Bevor es Meghan war, wer auch immer es sein würde, habe ich immer gehofft, dass wir 4 uns verstehen würden.“ Sehr schnell sei die Situation gekippt: zu Meghan gegen Kate.„Und wenn das so öffentlich ausgetragen wird, kann man sich davor nicht verstecken, oder? Vor allem, wenn in meiner Familie die Zeitungen so ziemlich in jedem einzelnen Palast und Haus ausliegen.“Harry fügte hinzu, dass sein Bruder William vor der Hochzeit im Mai 2018 „einige Bedenken“ bezüglich seiner Ehe mit Meghan geäußert habe: „Er hat nie versucht, mich davon abzubringen, Meghan zu heiraten, aber er hat sehr früh einige Bedenken geäußert und gesagt: ,Das wird wirklich schwer für dich‘, und ich verstehe bis heute nicht wirklich, welchen Teil er damit meinte.“ Vielleicht habe er vorausgesehen, wie die britische Presse reagieren würde.Über seine Wünsche an seine Familie und das Buch sagt Harry zu Bradby: „Ich will Versöhnung, aber zuerst muss es eine gewisse Rechenschaftspflicht geben. Sie können mir nicht einfach weiterhin sagen, dass ich wahnhaft und paranoid bin, wenn sich alle Beweise stapeln, denn ich hatte wirklich Angst davor, was mit mir passieren würde.“Bradby spricht dann die Behauptungen an, die Harry über seine Stiefmutter in „Spare“ aufstellt. Harry zeichnet die Passage nach: „Kurz nach unseren privaten Treffen mit ihr [Camilla] begann sie, ihre langfristige Strategie zu entwickeln, eine Kampagne, die auf die Ehe und mit der Zeit auch auf die Krone abzielte (mit dem Segen unseres Vaters, wie wir annahmen). In allen Zeitungen erschienen Geschichten über ihre Gespräche mit Willy – Geschichten, die viele kleine Details enthielten, von denen natürlich nichts von meinem Bruder stammte.“Harry sagt in seinem Buch, dass sie nur von „der einen Person“ stammen konnten, die die Treffen genau kannte und die Details „punktgenau“ wiedergeben konnte.Charles habe versucht, seine Söhne für sich zu gewinnen, bevor er die Öffentlichkeit bat, Camilla zu akzeptieren, heißt es in dem Buch. Harry sagt, dass das erste Treffen mit der zukünftigen Königin wie eine „Injektion“ gewesen sei. Später sagt er, dass er und William letztendlich Camilla akzeptiert hätten.Er schreibt: „Ich erinnere mich, dass ich mich fragte... ob sie grausam zu mir sein würde; ob sie wie all die bösen Stiefmütter in den Geschichten sein würde.“Aber Harry sagte zu Bradby: „Nichts von dem, was ich gesagt habe, ist bösartig gegenüber einem Mitglied meiner Familie, besonders nicht gegenüber meiner Stiefmutter. Es sind Dinge passiert, die unglaublich verletzend waren, einige in der Vergangenheit, einige in der Gegenwart.“Und weiter: „Keine Institution ist davor gefeit, Rechenschaft abzulegen oder Verantwortung zu übernehmen. Also kann man auch nicht immun gegen Kritik sein.“Harry betont, dass er seinen Vater zwar liebe, der frühere Prinz von Wales aber mit der Elternschaft zu kämpfen habe, und behauptet, Charles hätte dieser Einschätzung zugestimmt.In seinen Memoiren, die er in einem Interview mit Tom Bradby vortrug, schreibt Harry: „Er hat immer den Eindruck erweckt, als sei er nicht ganz bereit für die Elternschaft: die Verantwortung, die Geduld, die Zeit.“ Selbst er, obwohl ein stolzer Mann, hätte das zugegeben.Mit einem weiteren Seitenhieb auf seinen Vater sagt Harry, dass er für die Alleinerziehung „nicht geschaffen“ sei, räumt aber ein: „Um fair zu sein, er hat es versucht.“Harry erzählt auch von dem Moment, als er seinem Vater bei einem Abendessen erzählte, dass er unter psychischen Problemen leide und behauptet, Charles habe bedauert, dass er ihm nicht früher geholfen habe. „Gegen Ende des Essens schaute er auf seinen Teller und sagte leise: ,Ich nehme an, es ist meine Schuld. Ich hätte dir schon vor Jahren die Hilfe besorgen sollen, die du brauchst„. Ich versicherte ihm, dass es nicht seine Schuld war, aber ich schätzte seine Entschuldigung“.Harry sagte, er habe sein Enthüllungsbuch geschrieben, weil „38 Jahre lang alles verdreht und verzerrt wurde“. Die Memoiren, die am Dienstag veröffentlicht werden sollen, enthalten eine Reihe von Enthüllungen, von denen einige auch Harrys Bruder, den Prinzen von Wales, betreffen.Zu den Behauptungen über William gehört, dass er Harry im Jahr 2019 körperlich angegriffen hat und dass er Stunden vor der Hochzeit auf Rum betrunken gewesen sei. Bradby fragt den Herzog, was sein Bruder ihm zu dem Buch sagen würde. „Er würde wahrscheinlich alle möglichen Dinge sagen“, antwortet Harry. „Aber wissen Sie, in den letzten Jahren – konzentrieren wir uns auf die letzten 6 Jahre – haben die anderen Mitglieder der Familie so viel durchsickern lassen, dass sie meiner Meinung nach zahllose Bücher geschrieben haben, und sicherlich wurden Millionen von Wörtern dem Versuch gewidmet, meine Frau und mich so fertig zu machen, dass ich mein Land verlassen musste.“Der Herzog von Sussex verrät im Interview auch, er habe verlangt, die Fotos von Prinzessin Dianas tödlichem Unfall zu sehen, da er nicht glauben konnte, dass seine Mutter wirklich gestorben sei.In seinem Buch erzählt Harry von dem erschütternden Moment, als er zum ersten Mal die Bilder seiner geliebten Mutter sah, die in den Trümmern des Unfallautos lag. „Da waren Lichter um sie herum, Auren, fast Halos....Die Farbe der Lichter hatte die gleiche Farbe wie ihr Haar. Golden“, liest Harry.Da er noch sehr jung war, versuchte er zunächst zu verstehen, was die Lichter sein könnten, bevor er zu der schockierenden Erkenntnis gelangte, dass es sich um „Visagen“ der Paparazzi handelte, die im Blitzlicht der Kameras eingefangen wurden. „Als ich ihren wahren Ursprung erkannte, krampfte sich mein Magen zusammen. Blitzlichter. Es waren Blitzlichter, und in einigen der Blitzlichter waren geisterhafte Gesichter. Und halbe Gesichter“, fährt er fort.Er sagte, es gebe immer noch einige Fragezeichen in Bezug auf den Tod, und nachdem er selbst durch den Pariser Tunnel gefahren war, fügte er hinzu, es sei „unmöglich, die Kontrolle zu verlieren“, es sei denn, man sei „völlig geblendet“.Obwohl er glaubt, dass die seiner Meinung nach Verantwortlichen für den Unfall – die Paparazzi – „alle ungeschoren davongekommen sind“, sagt Harry, dass er keinen Sinn in der Wiederaufnahme der Ermittlungen sieht.Harry sagt im Interview, er würde die angeblich rassistischen Bemerkungen eines ungenannten Familienmitglieds über Archies Hautfarbe nicht als rassistisch bezeichnen. Diese Anschuldigung war während eines Interviews der Sussexes mit der US-Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey im vergangenen März erhoben worden.Harry sagt zu Tom Bradby: „Sie können mit jedem anderen gemischtrassigen Paar auf der Welt sprechen, und Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass die weiße Seite der Familie entweder offen darüber gesprochen hat oder heimlich darüber diskutiert hat, wie die Kinder aussehen werden. Und das ist Teil einer größeren Diskussion, die geführt werden muss.“Er fügt hinzu: „Der Unterschied zwischen Rassismus und unbewusster Voreingenommenheit, das sind 2 verschiedene Dinge. Aber wenn man als Einzelperson oder als Institution anerkennt oder darauf hingewiesen wird, dass man unbewusste Vorurteile hat, hat man die Möglichkeit, daraus zu lernen und zu wachsen, so dass man Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist.“Auf die Frage, warum er das betroffene Familienmitglied nicht identifiziert habe, antwortet Harry: „Darüber werde ich nie sprechen.“Trotz der ständigen Angriffe auf seine Familie sagt der Herzog von Sussex, er sei „sehr glücklich und sehr friedlich“ und lebe mit Ehefrau Meghan und den beiden Kindern Archie und Lilibet in ihrer Multimillionen-Dollar-Villa in Kalifornien.Er behauptete, er sei „an einem besseren Ort als je zuvor“, was „wahrscheinlich einige Leute verärgert [und] andere wütend macht“, die nie gedacht hätten, dass er sich aus dem Leben als hochrangiger Royal zurückziehen würde.