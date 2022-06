Christian Moling: „Viele erkennen sich in meinen Texten wieder“

„ Ich will nicht über andere urteilen. Aber ich sehe es bei mir selbst, dass ich mich manchmal dabei ertappe, dass ich den einfacheren Weg gehen möchte. ” — Christian Moling



Christian Moling: Es geht in diesem Lied darum, dass man das Leben nicht halbherzig leben soll. Man soll sich nicht nur zurücklehnen und es sich in seiner Komfortzone gemütlich einrichten. Man soll manchmal auch etwas riskieren, auch auf die Gefahr hin, dass das eben weh tut. Aber es bringt einen weiter, davon bin ich überzeugt.Moling: Ich will nicht über andere urteilen. Aber ich sehe es bei mir selbst, dass ich mich manchmal dabei ertappe, dass ich den einfacheren Weg gehen möchte, obwohl ich weiß, dass der andere Weg langfristig der bessere wäre.Moling: Erstaunlich gut. Viele erkennen sich in meinen Texten wieder. Das ist ein großes Kompliment für mich. Viele haben offenbar Ähnliches erlebt wie ich.Moling: Ja, aber nicht bewusst. Das ist ganz automatisch passiert. Wenn ich mich hinsetze und Texte schreibe, dann verarbeite ich Erlebtes. Und das ist dann klarerweise autobiographisch. Meine Texte sollen authentisch sein, das ist für mich das Um und Auf.Moling: So ist es. Ursprünglich wollte ich eigentlich auf Hochdeutsch singen. Aber ich konnte meine Emotionen nicht so gut rüberbringen, wie ich es wollte. Also habe ich es mit Dialekt versucht. Und obwohl wir Wipptaler einen kantigen Dialekt haben, funktioniert es ziemlich gut.