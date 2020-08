Crowdfunding: Großer Erfolg für Afinger Craft-Beer-Brauerei

Ein von Hand gebrautes Bier aus 100 Prozent Rohstoffen vom Guggenbergerhof in Afing, das ist die Idee von Kathrin Stuefer und Matthias Volgger. Der dafür nötige Kühl- und Lagerraum sowie ein Verkostungsraum sollte über eine Crowdfunding-Kampagne mitfinanziert werden. Nun ist die Kampagne abgeschlossen – und hat alle Erwartungen übertroffen. Stuefer und Volgger konnten 164 Personen von ihrem Projekt überzeugen und 9591 Euro einsammeln. Das ursprüngliche Ziel waren 5000 Euro gewesen.Die Unterstützer erhalten nun verschiedene Dankeschön-Pakete, wie Bierverkostungen, Biererlebniswanderungen, gemeinsame Brautage oder Bierdegustationspakete. „Wir sind überwältigt von der großen Resonanz, die wir auf unser Projekt erhalten haben. Wir bedanken uns von Herzen bei allen Unterstützern und wünschen viel Spaß mit den Dankeschöns“, so Kathrin Stuefer.Guggenbräu, eine junge Brauerei in Afing, wurde im Frühjahr 2020 von Matthias Volgger und seiner Frau Kathrin Stuefer ins Leben gerufen, um hochwertiges Craft-Beer aus 100 Prozent selbst angebauten Rohstoffen herzustellen. Standort der Brauerei ist der Guggenbergerhof von Kathrin Stuefers Familie. Durch die Kampagne können am Hof nun ein Verkostungsraum, ein Hofladen, eine Hopfentrocknungsanlage und eine größere Kühlzelle realisiert werden.Die Kampagne wurde im Rahmen des durch die Provinz Bozen unterstützten Projektes „Innovationskompass“ des Südtiroler Bauernbundes gefördert und von den Innovationsabteilungen des Landesverbandes der Handwerker (lvh) sowie des Südtiroler Bauernbundes unterstützt.„Guggenbräu ist bereits die vierte Kampagne, die der lvh in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Bauernbund begleitet hat. Wir freuen uns über diesen gemeinsamen Erfolg“, sagt Martin Haller, Präsident des lvh. Erfreut über den großen Erfolg ist auch Leo Tiefenthaler, der Obmann des Südtiroler Bauernbundes. „Dieses Projekt zeigt, wie innovativ und vielfältig die Landwirtschaft ist und wie sich bäuerliche Betriebe weiterentwickeln. Ich freue mich, dass Private solche Projekte unterstützen.“

