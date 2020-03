Das gab's noch nie: Coldplay und Co. geben Gratis-Konzerte im Wohnzimmer

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Chris Martin, der während seiner Karriere schon vor Millionen Menschen gesungen hat, gab in seinem Livestream zu: „Ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich bin echt aufgeregt.“ Rund 30 Minuten performte er mit Gitarre und Klavier Coldplay-Klassiker, wie „A Sky Full Of Stars“.nd auch John Legend („All of Me“) ist dem Aufruf gefolgt und startete in seinem Wohnzimmer ein fast einstündiges Live-Konzert am Flügel. Sporadisch schaute seine Ehefrau Chrissy Teigen vorbei.Auch Country-Liebhaber kommen auf ihre Kosten: Keith Urban, Ehemann der Schauspielerin Nicole Kidmann, ließ einen 30-minütigen Auftritt mit seiner Band filmen und seine Fans von zu Hause aus mitfeiern.Wenn auch Sie Lust auf ein Wohnzimmer-Konzert haben, hier finden Sie die Videos in voller Länge.

